Pesquisa da UFOPA disponibiliza tradução de instrumento diagnóstico de autismo infantil

Uma pesquisa de mestrado da Ufopa realizou a tradução do inglês para o português do instrumento diagnóstico Toddler Autism Symptom Inventory (TASI), ferramenta que auxilia no diagnóstico de crianças portadoras do transtorno do espectro autista (TEA).

O projeto tem por objetivo facilitar o acesso, de forma gratuita, dos profissionais de saúde a esse instrumento, por meio de sua tradução para a língua portuguesa e validação para o Brasil.

Uma das vantagens do uso da ferramenta é o fato de poder ser aplicada a crianças na faixa etária de 1 a 3 anos de idade. Atualmente, no Brasil, a maioria dos instrumentos é para crianças mais velhas. Quanto antes o diagnóstico, melhor, né?

Leia a matéria completa: https://bit.ly/3F6zZcK