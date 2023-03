ÓBIDOS: Cinema do Projeto Amor de Patas foi um sucesso

O Projeto Amor de Patas surgiu em 2016 com a boa vontade de um grupo apaixonado por cães e gatos, que sensibilizados com a situação dos cães de rua do município de Óbidos, abraçaram o projeto que já salvou muitos animais na cidade.

Com objetivo de oferecer entretenimento e angariar recursos para manter o projeto, os coordenadores promoveram neste sábado, dia 11 de março de 2023, duas Seções de Cinema, na Casa de Cultura, sendo que a 1ª SESSÃO aconteceu às 18h, com o Filme “Gato de Botas 2” e a 2ª SESSÃO foi realizada às 20h, com o filme “A Queda”.

A meninada e claro, adultos também, foram prestigiar as sessões de cinema e ajudaram o Projeto Amor de Patas.

O Projeto Amor de Patas

Quem quiser doar materiais para Projeto Amor de Patas como: ração, água sanitária, sabão em pó, sacos pra lixo de 200 litros e lençóis ou toalhas de banho, é só entrar em contato pelo ZAP, no seguinte número (93) 991267695.

Quem quiser fazer doação e contribuir financeiramente com a campanha é só fazer um PIX: 93991267695 em nome da Coordenadora do Projeto Sheyla Auzier.

Registramos algumas fotos das seções de cinema.

Mais FOTOS clique na imagem seguinte....





















www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade