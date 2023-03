Via Sacra da Paróquia São Martinho de Lima será apresentada em dois dias, 02 e 05/04

A Pastoral da Juventude da Paróquia São Martinho de Lima, em Óbidos, convida a todos para a Via Sacra Jovem 2023, com o tema : “_a cruz de Cristo é a cruz dos idosos_.

A Via sacra Jovem faz parte da programação da Semana Santa da Paróquia, e este ano acontecerá em duas apresentações:

- Dia 02/04 (Domingo de Ramos) na vila união Curumu, com início às 17h na Igreja Santo Antônio.

- Dia 05/04 (quarta-feira santa) em Santa Teresinha, com início às 19h na Igreja de Santa Teresinha.

Para este ano novas cenas, cenários, personagens, músicas e muitas surpresas prometem emocionar ainda mais os fiéis, que são convidados a refletir a paixão, morte e ressurreição de Jesus, tendo o foco nos desafios dos idosos na sociedade.

Serão 140 jovens e mais 40 idosos que fazem parte diretamente do elenco da Via Sacra Jovem, além de mais 60 pessoas envolvidos nas equipes de trabalho e produção.

A Via Sacra Jovem é realizada pela PJ da Paróquia São Martinho de Lima e conta com apoio das comunidades, pastorais e movimentos da Paróquia, além de grupos culturais do município, além de empresários, fiéis e secretarias da prefeitura.

Informações São Martinho de Lima