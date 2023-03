NOTA DE PESAR: José Haroldo de Andrade Figueira (Haroldo Figueira)

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do obidense José Pedro Haroldo de Andrade Figueira (Haroldo Figueira), ocorrido neste domingo, dia 26, em Brasília, Distrito Federal.

Haroldo Figueira, natural de Óbidos, era Bacharel em Filosofia pela UFRN, mestre em Filosofia, funcionário aposentado do Banco do Brasil. Haroldo era membro da Academia Artística e Literária de Óbidos – AALO, autor de livro “A Nobreza da Gratidão” e de vários artigos publicados no site www.obidos.net.br e www.folhadeobidos.com.br.

Nossos sinceros votos de pesar aos seus filhos, esposa e demais membros da Família Figueira!

A seguir o texto “Amor sem Limites”, de Otávio Figueira, para seu irmão a Haroldo Figueira.

AMOR SEM LIMITES

Amigos e conterrâneos, a Vida é bela e foi Criada por Deus para ser vivida em sua plenitude, não importando a maneira como ela se apresenta para cada um de nós. O importante, entendo, é vivê-la seguindo a fé de cada um conforme os desígnios de Deus.

Talvez aí, quem sabe, se configure o grande mistério que nós, humanos, tentamos e imaginamos desvendá-lo, mas, a meu sentir, levaremos para a eternidade.

Por mais paradoxal que pareça a vida tem o seu ciclo: nascemos, vivemos e morremos. No entanto, o importante é aproveitarmos essa passagem terrena para fazermos o máximo, principalmente o que Jesus nos ensinou: "Amar o próximo como a ti mesmo".

Ocasionalmente, porém, alguém esteja se perguntando o por quê? Porque o amor é a coisa mais linda, a meu sentir, que existe, nesta vida. Dele deriva tudo de bom, portanto, exercitá-lo é conviver com a paz de espírito e a sensação do dever cumprido.

Meu irmão-pai, Haroldo, que recentemente lhe prestei resumidas e merecidas homenagens, passou por momentos difíceis de saúde, hospitalizado há mais de 20 dias em uma clínica em Brasília. Seu estado de saúde era grave, mas, Deus, no infinito de sua misericórdia, o contemplou segundo a sua vontade.

Meu mano e meu herói, Haroldo, já está nos braços de Deus. Missão aqui na terra cumprida! Obrigado por tudo! Exemplo pra todos nós. Descansa em paz.

Otávio Figueira