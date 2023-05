ÓBIDOS: 24 jovens recebem o sacramento da Crisma na Catedral de Sant’Ana

A Crisma é um importante sacramento da tradição católica, no qual os jovens reafirmam sua fé e compromisso com a Igreja. Na cidade de Óbidos, esse sacramento foi celebrado de forma especial na Catedral de Sant'Ana no último domingo, dia 28. A cerimônia contou com a presença de 24 jovens da comunidade, que foram crismados durante a Santa Missa presidida por Dom Bernardo, tendo o Pe. Adalberto Santos como concelebrante.

Esses jovens se dedicaram durante dois anos para se prepararem para esse momento significativo. Sob a orientação e o apoio dos catequistas Jade, Natally e André Alfaia, eles mergulharam nos ensinamentos da fé católica, buscando compreender e fortalecer seus vínculos com a comunidade religiosa.

A celebração da Crisma marca um marco importante na vida desses jovens, pois é o momento em que eles assumem um compromisso pessoal com a Igreja e com os ensinamentos de Cristo. É uma oportunidade de renovar a sua fé e de se tornarem verdadeiros membros ativos da comunidade.

A comunidade de Óbidos se alegra ao testemunhar o engajamento desses jovens e a continuidade da tradição católica da Crisma. Através desse sacramento, a juventude mostra que está disposta a ser luz no mundo, levando a mensagem de amor, compaixão e solidariedade a todos ao seu redor.

Que esses 24 jovens crismados em Óbidos sejam inspiração para outros jovens, estimulando-os a buscar uma vivência mais profunda de sua fé e se tornarem protagonistas de uma sociedade mais justa e fraterna. Que eles possam encontrar na Crisma a força necessária para enfrentar os desafios da vida e para testemunhar o amor de Deus aonde quer que vão.

Fotos de Vander N Andrade