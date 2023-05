ÓBIDOS: Celebração da primeira eucaristia foi realizada na Catedral de Sant´Ana

A Catedral de Senhora Sant´Ana, sempre traz boas lembranças para o povo de Óbidos. As missas aos domingos, depois a Praça de Sant´Ana dando infinitas voltas; a festividade de Sant´Ana no mês de julho, Semana Santa, enfim, uma série de atividades inerentes a religião Católica. Entretanto a primeira eucaristia é uma das atividades que deixa recordações profundas no jovem cristão, principalmente pelo fato de ter que confessar e receber a sagrada eucaristia pela primeira vez.

A preparação começa muito antes. Para os cristãos receberem a Primeira Eucaristia, primeiro eles têm que saber e compreender alguns princípios e conhecimentos fundamentais da Igreja. Portanto, para realizar a primeira eucaristia é necessário que o catequizando realize um curso preparatório e cumpram todas as etapas preliminares até chegar o dia da cerimônia e receber a primeira eucaristia.

Nesse contexto, domingo, dia 28, foi um momento de grande emoção para 24 jovens obidenses que realizaram a Primeira Eucaristia na Catedral de Sant'Ana, os quais tiveram como catequistas Vander Andrade, Melinda Savino e Izadora Garcia. A cerimônia foi conduzida pelo Padre Adalberto Santos, e os familiares dos jovens estiveram presentes para testemunhar esse momento tão especial, mantendo viva a tradição secular da Igreja Católica em Óbidos.

Mais Fotos clique na imagem seguinte....



A Primeira Eucaristia é uma celebração de profundo significado religioso para diversas denominações cristãs, especialmente para a Igreja Católica Romana. Nessa cerimônia, os participantes têm a oportunidade de receber pela primeira vez o Corpo e o Sangue de Cristo sob a forma de pão e vinho, respectivamente. É um momento solene em que os jovens cristãos são iniciados no sacramento da Eucaristia. A partir desse momento, eles passam a poder participar regularmente da Eucaristia, uma das celebrações centrais da fé cristã.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade