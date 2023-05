Em Óbidos, rodovia PA-437 ganha asfalto em toda sua extensão

A estrada recebe os últimos quilômetros da segunda camada de asfalto. Duas pontes de madeira também foram substituídas por concreto armado.

Operários da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) avançam na colocação da segunda camada de asfalto da rodovia PA-437, em Óbidos, na região de integração do Baixo Amazonas. A execução dos serviços está adiantada e a estrada já está com asfalto em toda sua extensão de quase 14 quilômetros.

A rodovia pertencente à malha rodoviária estadual recebeu a primeira capa de asfalto em quase nove quilômetros, e os trabalhos de asfaltamento prosseguem para entregar à população daquela região uma via mais segura.

A rodovia 437, que ganhou os primeiros 4,5 quilômetros de asfalto em 2019, investe em mais uma frente de trabalho que irá concluir a colocação do asfalto na via. O trabalho consiste, além do asfaltamento, os serviços de terraplanagem, instalação de rede de drenagem de águas da chuva, acostamento, meio-fio, sinalização horizontal e vertical, garantindo qualidade e mais segurança para população.

Para o secretário de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, a obra completa traz segurança para toda a população daquela região.

"Levamos o asfaltamento, e também fazemos a substituição das pontes de madeira por estruturas de concreto armado, que garantem o ir e vir com agilidade, permitindo escoamento da produção, melhor acesso aos serviços públicos, como escola, hospitais e garante melhor deslocamento dos veículos da segurança," disse Silveira.

Além da PA-437, também estão em obras na região do Baixo Amazonas, as PAs-254 (Óbidos), PA 370/Transuruará (Santarém) e está em licitação a construção e pavimentação de toda a extensão da vicinal Cuamba (Alenquer/Monte Alegre).

Fonte: Agência Pará