ÓBIDOS: Congregação Mariana participa do penúltimo dia da Festividade de Santa Maria

A tradicional Festividade de Santa Maria, do Bairro do Centro, em Óbidos, está chegando ao fim. A festa começou no dia 27 e termina hoje, dia 31 de maio de 2023, com uma carreata e a coroação de Santa Maria.

Ontem, dia 30, foi o penúltimo dia da festividade, que teve a Procissão diária saindo da Sede da Congregação Mariana e percorrendo várias ruas até a Catedral de Sant’Ana, onde foi celebrada a missa diária da Festividade.

Depois da missa, o Cliper de Sant’Ana recebeu os fiéis e visitantes com um variado cardápio de comidas típicas, além de atrações culturais, leilões de oferendas e bingos.

Como atração, houve a apresentação de uma dança em homenagem a Santa Maria, organizada pelas Irmãs do Verbo Divino, juntamente com algumas coroinhas.

Teve também o pré-lançamento do livro “Apanhadores de História”, sendo que em julho será o lançamento oficial, com a presença de um de suas autoras, a obidense Lúcia Helena Alfaia de Barros Aquino.

Hoje, dia 31 de maio, será o grande encerramento da festividade. Às 18h, a imagem de Santa Maria sairá em carreata visitando as comunidades e paróquias da cidade. Em seguida, haverá a celebração da Coroação de Nossa Senhora na Catedral de Sant’Ana. Não perca a programação completa.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade