Alcoa reuniu mais de 120 jornalistas e comunicadores em workshop realizado em Santarém e Belém

O "Workshop Alcoa e Imprensa no Pará" reuniu 120 jornalistas e comunicadores. A programação aconteceu nos dias 26 e 27 de maio, em Santarém e Belém, respectivamente, sendo um momento de encontro com os profissionais e veículos de comunicação para compartilhar experiências e conhecimentos sobre o mundo digital.

No dia 26 (sexta-feira) aconteceram as palestras de Juliano Kimura e Jalília Messias. O evento foi realizado no Hotel Palace em Santarém. Já no dia 27 (sábado), em Belém, as palestras foram com Juliano Kimura e José Calazans. O evento na capital aconteceu no Senai Getúlio Vargas.

Evento em Santarém

“Vim a convite da Alcoa para passar conhecimento, as ferramentas e as práticas sobre as redes sociais e como elas estão mudando a sua vida. A rede social já vem mudando a vida das pessoas há 15 anos, onde pessoas desconhecidas, por conta de um canal no Youtube, de repente passam a ser conhecidas no Brasil inteiro. Você pode usar as redes para alcançar o mundo inteiro”, destaca Juliano Kimura, profissional do marketing digital que já atuou no Facebook Brasil.

O evento em Santarém contou com um público surpreendente com mais de 70 pessoas. O número de veículos presentes chegou a 22, sendo 12 sites e blogs, 5 rádios, 3 TV’S e 2 TV Web. Foram reunidos 14 veículos de Santarém, 2 de Óbidos, 2 de Juruti, 1 de Oriximiná e 1 de Belém.

“A mensagem que deixo para os colegas é que produzam e executem reportagens sobre essa região maravilhosa, um celeiro de boas pautas e inscrevam em premiações. Essas premiações vão dar visibilidade para a cidade que vocês vivem e para vocês que são jornalistas. Reconhecimento do talento e do esforço do profissional é muito importante”, destaca Jalília Messias, jornalista da TV Liberal e uma das palestrantes.

Emerson Rocha- Gerente de Comunicação e Relações Governamentais da Alcoa

O Workshop também produziu um efeito positivo junto à Entidades, Instituições e Instituições Governamentais. No total, 11 marcaram presença: 4 prefeituras (Juruti, Óbidos, Santarém e Mojuí dos Campos). Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES), Sindicato dos Jornalistas do Pará (SINJOR), Hospital Municipal de Santarém, Hospital 9 de Abril, Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho (ACORJUVE), Associação Lar São Francisco na Providência de Deus (ALSF) enviaram representantes.

Na capital do estado, o evento reuniu aproximadamente 50 pessoas. Ao todo, 15 veículos foram representados, sendo 1 Agência de Comunicação, 6 sites e blogs, 5 TV’s e 3 rádios. O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR), Secretaria de Comunicação do Estado do Pará (Secom) e Instituto Juruti Sustentável (IJUS) enviaram representantes.

Juliano Kimura- um dos palestrantes

“Missão cumprida. Reunimos com jornalista de Santarém, Óbidos, Oriximiná e Juruti, que é nossa casa, além dos comunicadores que atuam na capital. Foi muito gratificante para Alcoa ver o sucesso deste evento com os palestrantes que trouxeram conhecimento e com os jornalistas que participaram ativamente. Quero agradecer a presença de todos e esperamos que os próximos eventos sejam tão bem-sucedidos com este”, conclui Emerson Rocha, Gerente de Comunicação e Relações Governamentais da Alcoa.

FONTE: Comunicação/ALCOA