ÓBIDOS: Festividade de Santa Maria encerra com carreata, missa e coroação

A cidade de Óbidos, no Pará, encerrou na terça-feira, dia 31 de maio, a Festividade de Santa Maria, padroeira da comunidade do Centro. Os devotos participaram de uma carreata pelas ruas da cidade, passando pelas comunidades, levando a imagem da santa até a Catedral de Sant’Ana, onde foi celebrada uma missa solene. No final da celebração, houve a coroação de Santa Maria, um momento de muita emoção e fé para os fiéis.

A coroação de Santa Maria é um tema da arte cristã que representa a glória da Virgem Maria no céu, após sua assunção. É o quinto mistério glorioso do Santo Rosário e é comemorado durante o mês de maio pela Igreja Católica. Em Óbidos, a coroação é realizada por jovens da comunidade, que se vestem com roupas brancas, azuis e levam flores para homenagear a mãe de Jesus.

Após a coroação, os fiéis se dirigiram ao Clipler de Sant’Ana, um espaço cultural e recreativo da cidade, onde aconteceram apresentações culturais, o tradicional bingo e leilões de oferendas e animais. A festa contou com a animação de Joelson Araújo e Zezinho da Batera, que tocaram diversos ritmos. A renda arrecadada com o evento será destinada à manutenção da igreja e das obras sociais da comunidade.

A Festividade de Santa Maria foi um momento de celebração da fé, da cultura e da alegria dos obidenses, que demonstraram sua devoção e seu amor pela santa que os protege e intercede por todos.

