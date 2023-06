ÓBIDOS: Secretaria de Saúde anuncia mudança no horário de atendimento das UBSs

Medida tem o objetivo de ampliar o acesso às ações e serviços de Atenção Primária à Saúde.

Em comunicado publicado nesta quinta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), confirmou a mudança nos horários de funcionamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas nas zonas urbana e rural. A medida passou a valer a partir da publicação da medida administrativa.

Segundo a Semsa, o objetivo da mudança é ampliar o acesso às ações e serviços de Atenção Primária à Saúde, por isso as UBSs funcionarão de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, de forma ininterrupta.

A medida é válida para as seguintes unidades:

- UBS Helena Ferreira Ribeiro - Rua Frei Edmundo, s/n, bairro São Francisco;

- UBS Dr. Lauro Corrêa Pinto - Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova;

- UBS Jofre de Matos Cohen - Travessa Izaltino José Barbosa, s/n, bairro Santa Terezinha;

- UBS Francisco Rodrigues de Barros - Rua Presidente Washington Luís, s/n, bairro Santa Terezinha;

- UBS Zuraia Conti Galate - Rua Almirante Barroso, s/n, bairro Centro;

- Centro de Saúde de Óbidos - Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova;

- UBS Nazaré Venâncio Ribeiro - Distrito do Flexal.

Vacinação

Além da mudança no horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, a Semsa confirmou que o estoque de imunizantes foi reforçado, para as campanhas de vacinação contra a Influenza (gripe), bivalente contra a Covid-19, e Meningite.

As doses de vacina contra a Influenza, estão disponíveis em todas as UBSs, para crianças acima de 6 meses, até idosos, que ainda não tenham se imunizado neste ano.

As doses da bivalente contra a Covid-19, estão disponíveis para pessoas acima de 18 anos, que tomaram no mínimo duas doses do esquema primário, no intervalo de 4 meses da última dose.

Já a vacina contra a Meningite, está disponível para os profissionais da área da Educação, e pessoas que ainda não tenham tomado nenhuma dose desse imunizante, exceto gestantes.

Para receber qualquer uma das vacinas disponíveis, é necessário apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), caderneta de vacinação e cartão do SUS.

Por: Érique Figueirêdo/ Ascom/Pmo