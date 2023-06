Evangelização em Santarém em seus 362 anos de história

No dia 22 de junho de 1661 - Marco inicial da evangelização junto dos indígenas que habitavam a foz do Rio Tapajós. O jesuíta, padre João Felipe Bettendorf, aqui chegou na companhia do irmão leigo Sebastião Teixeira para iniciar o processo de catequização dos povos nativos da região. Eles construíram a primeira capela e a dedicaram em honra de Nossa Senhora da Conceição e também de Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier. Nos primeiros cem anos de vida da nossa atual cidade, muito devemos à vida e obra de vários missionários Jesuítas que aqui passaram, lançando os fundamentos da Fé Cristã e a devoção Mariana que estão presentes na vida e memória do povo santareno até os dias de hoje.

No dia 22 de abril de 1757 - Extinção da Missão e criação da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição: Depois da criação da paróquia, a Missão foi elevada à condição de Vila, em 1758. Começa um período de autonomia política, onde as próprias lideranças locais cuidavam do bem estar social do povo da Vila de Santarém. Os párocos eram os líderes religiosos, pertencentes ao Clero do bispado de Belém. Foi um período em que o povo fortaleceu a fé por meio da devoção aos santos e santas e dos sacramentos. Os leigos e leigas tinham o papel de ensinar a fé cristã e preparar as festas religiosas da comunidade. Para isso alguns leigos se uniam em confrarias e irmandades, a fim de manter viva as manifestações públicas da fé.

No dia 21 de setembro de 1903, o papa São Pio X criou a Prelazia de Santarém, que foi elevada à Diocese em 1979, por São João Paulo II e à Arquidiocese em 2019, pelo papa Francisco. Nestes últimos 120 anos, Santarém viveu como uma Igreja viva e atuante no seu papel evangelizador. Muito devemos ao trabalho de incansáveis missionários e missionárias que atuaram não somente na propagação do Evangelho, mas também em outras áreas sociais, como educação, saúde, comunicação e, principalmente na luta por garantias de direitos sociais e Vida digna, principalmente para os mais pobres e sofridos.

A História de Santarém é a História da presença da Igreja em Santarém, que nestes 362 anos tem caminhado juntas, buscando o bem estar e a salvação do povo Santareno, convidado a ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo em nossa querida Amazônia...

Hoje, Santarém está de aniversário. São 362 anos de história. O fundador da cidade foi um padre!

Informações: Dom Irineu Roman, CJS, Arcebispo da Arquidiocese de Santarém

Foto: Prefeitura de Santarém