Sant´Ana peregrina se despede de Belém nesta sexta, dia 23

A peregrinação de Sant´Ana em Belém do Pará encerra nesta sexta-feira, dia 23, com uma missa que será celebrada na Igreja da Trindade, com início previsto para a 18h, sendo que logo após, no Salão Paroquial, como forma de confraternização dos obidense e amigos devotos de Sant´Ana, haverá leilões e bingos.

A Coordenação da peregrinação de Sant´Ana informou que até esta quinta-feira, dia 22, cerca de 80 famílias foram visitadas em Belém, emocionando muitos obidenses, pois alguns não visitam Óbidos há muito tempo e tiveram a oportunidade de receber a imagem da padroeira em suas residências.

Após a visita em Belém, a imagem de Sant'Ana seguirá para Macapá, dia 25 de junho, em seguida para Santarém, encerrando sua jornada de peregrinação, chegando em Óbidos no dia 8 de julho.

Nas imagens cedidas pela Coordenação, mostra algumas residências visitadas em Belém do Pará.

Enceramento da Visita de Senhora Sant´Ana em Belém do Pará.

Local: Igreja da Trindade;

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 71 – Campina. – Belém-PA.



