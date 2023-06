ÓBIDOS: Frei Vagner Ferreira presidiu sua primeira missa na Comunidade Santa Terezinha

“Viva bem seu sacerdócio com ousadia e coragem”, indica Frei Elder na 1ª Missa de Frei Vagner.

Óbidos (PA) – “Viva bem seu sacerdócio com ousadia e coragem, e tenha sempre confiança, você vale muito para Deus”, foi com esta fala de motivação feita por Frei Elder de Sousa Almeida na homilia que Frei Vagner de Sena Ferreira, OFM, presidiu sua primeira Missa às 8h do domingo (25/06), na Comunidade Santa Teresinha, comunidade natal do frade.

O Ministro Custodial, Frei Edilson Rocha, também estava presente e concelebrou, além de Frei Francisco Paixão, Frei Elder, Frei Jerry, que veio dos Estados Unidos e Padre Leonardo Loures, pároco da Paróquia São Martinho de Lima, da qual pertence a comunidade Santa Teresinha. Religiosos e religiosas também estiveram presentes.

“A vida de padre, Frei Vagner, também passa por medos. O padre não está fora desta realidade. Quando eu fui conversar com você e Frei Erlisson, se vocês aceitavam ir aos Estados Unidos cursar Teologia, acho que vocês lembram deste dia que se deu lá em nossa fraternidade da missão Cururu, e claro que para convencer vocês partilhei de minha história e o quanto que a realidade de outra cultura, de outra língua, contribuiu, lembro que na ocasião você estava bastante taciturno. Mas, o desafio foi lançado. Você, Frei Vagner, disse sim e trilhou este caminho. Isso é importante para que nunca se esqueça que diante de um fracasso, recorra a sua história. Olhe a geografia do caminho que você trilhou. Faça memória, pois, quando fazemos memória a gente se encoraja. Não tenha medo de cair, não tenha medo de fracassar, não tenha medo de amar. Não tenha medo de fazer o bem. Esse é o encorajamento de Jesus aos seus discípulos. Onde for trabalhar, não tenha medo do povo que te acolhe. É gratificante este caminho de evangelização, porque a prática do bem, do anúncio do Reino, faz parte da nossa condição de sacerdote. Não tenha medo de fazer o bem e de amar. E também, de fraquejar, faz parte da condição humana. O importante é agarrar esta realidade e fazê-la crescer”, destacou Frei Elder.

Frei Vagner agora atuará como Vigário paroquial na Paróquia Cristo Libertador de Santarém (PA).

Informações:Frei Augusto Luiz Gabriel - Custódia São Benedito da Amazônia.