ÓBIDOS: Assim estava o Curuçambá neste domingo, 25

Balneário do Curuçambá em Óbidos se torna o destino preferido para férias e diversão.

Com a chegada das férias, as pessoas estão em busca de locais que proporcionem momentos de descontração, relaxamento e diversão. Em Óbidos, município localizado no oeste do Pará, um dos pontos turísticos mais visitados é o Balneário do Curuçambá, que se encontra a apenas 9 km da cidade, seguindo pela PA-437, agora toda asfaltada, o que facilitou consideravelmente o acesso.

O Balneário do Curuçambá é conhecido por suas águas super geladas, o que é perfeito para refrescar-se nos dias quentes. O local conta com um bar e restaurante que funcionam diariamente, oferecendo um cardápio variado que inclui diversas espécies de peixes, como o famoso Jaraqui, muitas vezes capturado no próprio rio Curuçambá durante a época da piracema. Além disso, os entusiastas da pesca esportiva têm a oportunidade de se aventurar em suas "linhadas".

No último domingo, dia 25, registramos imagens do Balneário do Curuçambá, que estava bastante movimentado, com pessoas em busca de momentos de lazer. Para aqueles que preferem uma atmosfera mais tranquila em contato com a natureza, recomendamos visitar o balneário de segunda a sexta-feira. Já para quem busca agito e animação, sugerimos a visita durante os fins de semana.

O Balneário do Curuçambá tem se consolidado como um destino preferido para moradores locais e visitantes que desejam desfrutar de momentos agradáveis em um ambiente natural.

