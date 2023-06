Diocese de Óbidos promove Rodas de Conversas sobre erradicação do Trabalho Infantil

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús, coordenada pela Cáritas Diocesana, está promovendo Rodas de Conversas sobre Erradicação do Trabalho Infantil, em quatro escolas do Município de Óbidos.

Os servidores do Centro Educacional Bom Pastor, Creche Emaús, Escola Municipal Inglês de Souza e a Escola Municipal Raimundo Cardoso de Araújo, participaram de Rodas de Conversas sobre a Erradicação do Trabalho Infantil, nesse sentido, foi trabalhado a data do dia 12 junho, que foi instituído no Brasil como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil por meio da lei 11.542, de 12 de novembro de 2007. Desse modo, cabe a todos nós, atuarmos como protagonistas na eliminação do trabalho infantil e no fortalecimento da rede de proteção social a crianças e adolescentes!

Trabalho infantil é toda forma de serviço realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. No Brasil, antes de completar 14 anos, não pode trabalhar em hipótese alguma. O trabalho, quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos, o que envolve uma série de regras. Neste caso, deve ser supervisionado e combinado entre rendimento e frequência escolar. Aos 16 anos, é permitido, mas se for trabalho noturno, perigoso e insalubre, a proibição se estende aos 18 anos incompletos.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) sobre Trabalho Infantil, com dados de 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que 1,768 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham em todo o território nacional, o que representa 4,6% da população (38,3 milhões) nesta faixa etária.

Lembre-se: Violências contra Crianças e Adolescentes devem ser denunciadas por meio do Disque 100!

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6102-diocese-de-obidos-promove-rodas-de-conversas-sobre-erradicacao-do-trabalho-infantil#sigProId16cdc5ab3b View the embedded image gallery online at:

FONTE:Diocese_de_Óbidos