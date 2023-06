ÓBIDOS: Parceria entre Elecnor e Prefeitura visa instalação de unidade de beneficiamento de peixe

A instalação de unidade de beneficiamento de peixe na região de várzea Cacoal Grande, visa a geração de emprego e renda.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) de Óbidos recebeu a visita de representantes da Elecnor, com o objetivo de definir um projeto viável de geração de renda em benefício das famílias moradoras da área de assentamento Cacoal Grande, localizado na região de várzea de Costa de Cima, no município de Óbidos. Essa parceria também busca estabelecer assistência técnica para a implementação do projeto.

Entre as diversas propostas discutidas, destacou-se a instalação de uma unidade de beneficiamento de peixe, que seguirá os padrões exigidos pelas normas sanitárias de alimentos do Brasil. O objetivo desse projeto é agregar valor ao produto, por meio do processamento de filés e da produção de piracuí e outros subprodutos, para serem comercializados em mercados que valorizam a produção familiar. Dessa forma, espera-se garantir um aumento significativo na renda das famílias ribeirinhas da várzea amazônica no município de Óbidos.

Conforme Roberto Pinedo, Secretário da Semab, a proposta de parceria com a Elecnor é recebida com entusiasmo, pois representa uma oportunidade de desenvolvimento para o município. E informou também, que a SEMAB, como órgão executivo da política de gestão do governo municipal de Óbidos, está empenhada em incluir e capacitar os produtores familiares, por meio de iniciativas concretas que contribuam para a geração de renda e o desenvolvimento sustentável do meio rural, visando melhorar a qualidade de vida das famílias.

A implementação dessa unidade de beneficiamento de peixe não apenas proporcionará um aumento na renda das famílias, mas também ajudará a fortalecer a economia local e a promover a sustentabilidade ambiental na região. Além disso, o projeto contribuirá para a valorização dos produtos da pesca artesanal e para a inserção desses produtos em mercados mais exigentes.

A parceria entre a Prefeitura de Óbidos e a Elecnor representa um esforço conjunto para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades ribeirinhas da várzea amazônica. Com a implementação dessa unidade de beneficiamento de peixe, as famílias terão a oportunidade de expandir suas atividades produtivas, agregando valor aos produtos locais e melhorando sua qualidade de vida.

Os próximos passos envolvem a elaboração do projeto detalhado, incluindo estudos de viabilidade e planejamento de infraestrutura, para que a unidade de beneficiamento de peixe possa ser implementada com sucesso.

www.obidos.net.br – Informações e foto SEMAB