O Bispo Diocesano de Óbidos recebeu a visita da sanitarista Maria Angélica Gomes

No período de 19 a 23 de junho, o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, recebeu na Diocese de Óbidos a Sra. Maria Angélica Gomes. O intuito do convite feito por Dom Bernardo, foi para tratar de assuntos referentes à saúde da região do baixo Amazonas, assim como viabilizar meios para que possa ter uma ajuda especializada para atender melhor a população.

A agenda começou com a visita ao Barco Hospital Papa Francisco e ao Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, para conhecer um pouco da realidade da saúde no município de Óbidos e os trabalhos que são realizados para poder atender melhor o povo que mais precisa de saúde e cuidados. Atualmente o Hospital é gerenciado pela Associação Lar São Francisco na Providência de Deus, tendo como diretor do Hospital, o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes. E finalizou na Casa Agnes, mostrando um pouco dos Projetos Sociais, e o Projeto "A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia", que a Diocese desenvolve junto à Associação Beneficente Emaús.

Na sexta-feira, (23), cumprindo agenda no município de Alenquer, a Sra. Maria Angélica, acompanhada pelo Bispo Dom Bernardo, visitaram o Hospital Santo Antônio, em Alenquer, conhecendo a realidade da saúde no município e os trabalhos das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição - SMIC, que através da Irmã Nila Soares, que gerencia o Hospital.

A Sra. Maria Angélica, tem Mestrado em Ciência Política com ênfase em Políticas Públicas, Especialização em Saúde Internacional, OPAS/WHO, Washington, DC, e outros diversos cargos no Ministério da Saúde a nível nacional, além de ter uma importante ajuda na fundação do Sistema Único de Saúde – SUS. Consultora Internacional da Organização Pan Americana de Saúde como Assessora da área de Sistemas e Serviços de Saúde, prestando serviços por mais de 20 anos em distintos países, como, Bolívia, Peru, Nicarágua, entre outros, na Organização Panamericano de Saúde - OPAS, e atualmente transferida na OPAS/OMS de Brasília, como Assessora de Serviços de Saúde e Recursos Humanos, para exercer funções no Programa Mais Médicos.

FONTE: Diocese de Óbidos