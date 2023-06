Óbidos realiza a 12° Conferência Municipal de Assistência Social

Durante dois dias, representantes de diversas entidades e usuários do sistema de Assistência Social discutirão propostas para reformular o plano municipal.

A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social foi aberta oficialmente na tarde de quarta-feira (28) pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), através do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Com o tema “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos”, o evento segue até esta quinta-feira (29) com debates e apresentações de propostas, que devem subsidiar as políticas públicas nos próximos dois anos, com foco no fortalecimento e na expansão dos serviços e bens ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social.

A secretária de Desenvolvimento Social, Aldanete Farias, destacou a necessidade de reconstruir o SUAS, que sofreu grandes perdas até 2022.

“Esse é o momento de reconstruir o SUAS, que perdeu investimentos e nos deixou em uma situação muito difícil para mantermos os nossos serviços. Temos a missão de dialogarmos no sentido de colaborar com essa reconstrução, necessária, por meio das propostas que vão ser apresentadas e aprovadas nessa conferência”, ressaltou Aldanete, durante o pronunciamento.

Presente na abertura da conferência, o prefeito Jaime Silva disse que é preciso se unir em prol dos avanços necessários para Óbidos.

“Podemos ter nossas opiniões, nossas preferências, mas é preciso se unir pelo bem de Óbidos, e com a assistência social não é diferente. Avançamos com os nossos programas mesmo em meio às dificuldades e limitações financeiras, ainda assim, aumentamos os salários de psicólogos, profissionais de assistência social, auxiliares sociais, enfim… o futuro é ainda mais desafiador para chegar em quem mais precisa”, ressaltou Jaime.

Programação

No primeiro dia de conferência, além da cerimônia de abertura, foram realizados a leitura a aprovação do regimento interno, a apresentação da gestão e aplicação das políticas desenvolvidas pela SEMDES nos últimos dois anos, e a avaliação do CMAS sobre a condução da política de assistência social em Óbidos desde a última conferência.

As discussões serão norteadas por cinco eixos temáticos: Eixo 1: Financiamento, eixo 2: Controle Social, eixo 3: Articulação entre os segmentos; eixo 4: Serviços, programas e projetos; eixo 5: Benefícios e transferência de renda.

Participaram da abertura da 12° Conferência Municipal de Assistência Social, o vereador Jailson Garcia, a presidente do CMAS, Jorcielene Cruz; o conselheiro estadual de Assistência Social, Claudionor Araújo; Dom Bernardo Bahlmann, da Diocese de Óbidos; e o pastor Atilano Valente, da Paz Church.

Por:Érique_Figueirêdo/ Aascom/Pmo