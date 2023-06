Sant´Ana peregrina se despede de Macapá neste final de semana

Peregrinação de Senhora Sant'Ana em Macapá, Amapá, chega ao fim com missa e confraternização.

Macapá, Amapá - A peregrinação da imagem de Senhora Sant'Ana em Macapá, Amapá, chegará ao fim neste final de semana, com eventos religioso e festivo. A santa peregrina visitou a casa de muitos obidenses e amigos, abençoando seus lares durante essa jornada pela capital amapaense.

No dia 30 de junho, a despedida será marcada por uma missa que será celebrada na residência do Sr. Miguel e Dona Antônia, localizada na Rua Dr. Alberto Lima, nº 70, no Bairro de Congós. A cerimônia será conduzida pelo Pe. Emanuel, da Diocese de Óbidos, e proporcionará um momento de reflexão e gratidão pelos dias de fé vivenciados pelos devotos.

No sábado, dia 1º de julho, acontecerá uma confraternização na casa de Janari Amaral, quando acontecerão leilões, em comemoração à peregrinação. Essa será uma oportunidade para os fiéis se reunirem e fortalecerem os laços de amizade.

Imagens cedidas pela coordenação da peregrinação em Macapá mostram os momentos marcantes dessa jornada pelas residências dos obidenses que vivem na capital amapaense. As fotografias capturam a emoção e a devoção compartilhadas por todos aqueles que tiveram a oportunidade de receber a visita da santa em seus lares.

Após a conclusão da peregrinação em Macapá, a imagem de Senhora Sant'Ana seguirá para a cidade de Santarém, onde será recebida no domingo, dia 2 de julho. A missa de acolhida acontecerá na Igreja Nossa Senhora das Graças às 17h30, proporcionando um momento especial para a comunidade local expressar sua fé e devoção.

Após a passagem por Santarém, a imagem retornará para Óbidos no dia 8 de julho, encerrando sua jornada peregrina. Vale ressaltar que a Festividade de Senhora Sant'Ana ocorre anualmente no mês de julho, e este ano terá início no dia 9, com o tradicional círio fluvial, e se estenderá até o dia 26, data em que será realizada a cerimônia de encerramento da festa.

A peregrinação de Senhora Sant'Ana em Macapá trouxe momentos de fé, devoção e união para os obidenses que residem na capital amapaense. Os eventos deste final de semana serão uma oportunidade para expressar gratidão e celebrar o término dessa jornada marcante

Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6109-sant-ana-peregrina-se-despede-de-macapa-neste-final-de-semana#sigProIdcc17753d51 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br