Obidense Célio Simões recebe Medalha Barão do Marajó outorgada pelo IHGP

Belém - Na última terça-feira, dia 17 de outubro, o ilustre obidense Célio Simões de Souza foi agraciado com a prestigiosa "Medalha e o Diploma Barão de Marajó" concedida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). A honraria, concedida a membros destacados da sociedade, reconhece o notável compromisso de Célio Simões com o IHGP na defesa dos interesses do instituto.

Célio Simões atua como advogado, professor, palestrante, memorialista, escritor e poeta. Além disso, ele é membro de várias instituições literárias, incluindo a Academia Paraense de Letras (APL), a Academia Artística e e Literária de Óbidos (AALO), a Academia Paraense de Jornalistas (APJ), e a Academia Paraense de Letras Jurídicas (APLJ). Desde 2012, ele também faz parte do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.

A "Medalha e o Diploma Barão de Marajó" tem a finalidade de homenagear dois grupos de agraciados: aqueles que se dedicam profissionalmente ao ensino superior, especificamente nas áreas da educação e cultura, e outros profissionais que tenham prestado relevantes serviços ao IHGP e contribuído para a defesa de seus altos interesses.

A presidente do Instituto, Profa. Anaíza Vergolino e Silva, destacou em seu discurso que Célio Simões mereceu essa condecoração devido à sua dedicação em defender o IHGP em várias ações judiciais movidas por ex-colaboradores na Justiça do Trabalho. Graças à sua competente atuação profissional, o Instituto saiu ileso de todas essas disputas.

Sobre a honraria, Célio Simões compartilhou sua alegria: "Fiquei muito feliz com mais essa comenda, pois sinceramente esses processos aconteceram há mais de 10 anos, e eu pensei que a Diretoria havia esquecido o assunto. Esta é a segunda vez que essa condecoração é entregue, sendo que, no primeiro semestre, foi concedida apenas a professores universitários da área de Geografia, que também são membros e pesquisadores do IHGP."

Célio Simões continua ativo nas atividades do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, participando ativamente das comissões de Folclore e Defesa do Patrimônio Histórico de Belém. Sua dedicação e compromisso com a cultura e a preservação do patrimônio histórico da região o tornam um modelo a ser seguido e justificam plenamente essa prestigiosa homenagem.

