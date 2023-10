Lançamento do 8º Festival Esportivo da Caridade em prol da Santa Casa de Óbidos

Na tarde de terça-feira, (17), ocorreu o lançamento do 8° Festival Esportivo da Caridade, que acontecerá no dia 25 de novembro, na praça do Sesquicentenário, em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. A programação tem como objetivo arrecadar recursos para a Santa Casa de Misericórdia, no intuito de fortalecer os serviços médicos e a assistência à saúde.

A programação deste ano seguirá os moldes dos anos anteriores, incluindo o tradicional Bingão com a premiação totalizando 15 mil reais, diversas modalidades esportivas serão disputadas, apresentações culturais, praça de alimentação e apresentações de música ao vivo. Todos esses elementos visam angariar fundos que serão integralmente destinados à Santa Casa.

O Festival da Caridade tem o objetivo fomentar o bem da população, se confraternizar e arrecadar fundos para a manutenção da Santa Casa. Denominado como Festival Esportivo da Caridade, a ação nasceu de uma reunião de amigos que pensaram em fazer um evento para angariar fundos para a manutenção da Santa Casa, e com isso ano após ano com a benção de Deus, a receptividade da população e a parceria dos voluntários e doadores é realizado anualmente essa ação do bem em prol a Caridade.

Para mais informações sobre a compra do Bingão que será eletrônico, procure o Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, e pelo contato do Frei Ezequiel (64) 9617-0236, colabore com essa boa ação, e a "Caridade não pode parar".

