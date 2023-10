Professor da UFOPA, Dr. Alex Santos, explica sobre a causa da seca no Oeste do Pará

A forte estiagem neste ano de 2023 atinge toda a Amazônia, principalmente os estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, e está causando sérios transtornos para as populações ribeirinhas, que dependem exclusivamente dos rios para acesso a água potável, transporte de alimentos para subsistência dessa população.

O vídeo seguinte é do professor Dr. Alex Santos da Silva, do curso de Ciências Atmosféricas da Ufopa, que explica sobre as causas da seca no Oeste do Pará, em 2023, que está afetando severamente a região.

Vídeo...

Fonte: Comunicação/Ufopa