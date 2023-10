Pará Conectado: Acesso à Internet no Pará Cresce Acima da Média Brasileira

Paraenses de 14 a 49 anos de idade são os que mais utilizam recurso. Telefone móvel representa principal meio que garante conexão com o mundo digital.

O Pará está experimentando um notável crescimento no acesso à internet, com um aumento de 14,24% em domicílios com conexão nos últimos três anos, segundo a nota técnica "Pará Conectado 2023" elaborada pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa). Esse crescimento supera a média nacional de 9,8% e revela um avanço significativo na inclusão digital dos paraenses. Este estudo fornece informações detalhadas sobre o cenário do acesso à internet no estado e aponta para desafios e oportunidades nesse campo.

Aumento de Domicílios Conectados

Um dos dados mais impressionantes destacados pela nota técnica é o aumento de domicílios com acesso à internet e a diminuição daqueles sem acesso. Entre 2019 e 2021, o número de lares com acesso à internet no Pará cresceu 14,24%, enquanto os domicílios sem conexão à rede diminuíram em 31,38%. Esse fenômeno também foi observado na Região Metropolitana de Belém (RMB), onde houve uma diminuição de 37,66% nos domicílios sem acesso e um crescimento de 3,12% nos domicílios com internet.

Isso resultou em um índice impressionante de 82,8% de domicílios com acesso à internet em todo o estado em 2021. Na RMB, esse número foi ainda mais alto, chegando a 93,2% - ultrapassando a média nacional de 90% naquele ano.

No entanto, ainda há uma parcela significativa da população que não possui acesso à internet, e as razões para isso variam. Grande parte das pessoas sem acesso alega "não saber como utilizar a internet" como o principal motivo, seguido pelo custo do serviço de acesso à internet ou dos equipamentos necessários e a falta de interesse em acessar a internet. Na RMB, a "falta de interesse" foi a razão predominante.

Desafios e Oportunidades

Esses números destacam a necessidade de promover a educação digital e tornar o acesso à internet mais acessível financeiramente para uma parte significativa da sociedade. Além disso, a região amazônica apresenta desafios únicos, como a distância geográfica, que podem dificultar o acesso à internet em algumas áreas. No entanto, os dados estatísticos indicam um crescimento constante no acesso à internet no Pará, apontando para a necessidade contínua de esforços de instituições públicas e privadas para garantir que a população tenha acesso igualitário a esse recurso fundamental.

Perfil dos Internautas Paraenses

A nota técnica também revela o perfil dos internautas no Pará. Entre os dados notáveis, as mulheres lideram o acesso à internet, embora o acesso por homens também tenha crescido 16,26% nos últimos anos. Quanto à escolaridade, o uso da internet é mais comum entre pessoas com "sem instrução e fundamental incompleto" no Pará. Na RMB, a população com "ensino médio completo" lidera em termos de acesso à internet.

Ao observar a faixa etária, os paraenses com idades entre 14 e 49 anos são os que mais utilizam a internet. Além disso, a população com 60 anos ou mais está se tornando cada vez mais conectada, com variações positivas de 38,19% no Brasil, 47,96% no Pará e 21,05% na RMB.

Em relação aos dispositivos utilizados para acessar a internet, o telefone móvel, como o smartphone, é o meio mais popular tanto no Pará quanto no Brasil, com mais de 90% de utilização. A maior variação de crescimento foi observada no uso de televisões, impulsionada pela difusão das Smart TVs. O acesso à internet por meio de televisões cresceu 51,02% no Brasil, 123,84% no Pará e 105,38% na RMB. Por outro lado, o tablet foi o dispositivo menos utilizado para a conexão com a internet, com percentuais abaixo de 10% em 2021.

Cidadania e Acesso à Internet

O acesso universal à internet é fundamental para o exercício dos direitos básicos da cidadania, e a nota técnica "Pará Conectado 2023" demonstra como a população do estado está em processo de crescimento no que diz respeito à conexão à rede. No entanto, é importante abordar as desigualdades e trabalhar por meio de políticas públicas para garantir um acesso à internet igualitário e mais generalizado.

O diretor-presidente da Fapespa, Marcel Botelho, enfatizou que a expansão do acesso à internet é crucial para a comunidade amazônica e que o governo do Estado tem fornecido incentivos para ampliar essa ferramenta de transformação social.

A nota técnica "Pará Conectado 2023" oferece uma visão abrangente do estado atual da conectividade no Pará e aponta para a necessidade de continuar promovendo a inclusão digital e tornando o acesso à internet mais acessível a todos os cidadãos. Esse avanço na conectividade é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e educacional do estado, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas para 2030.

Para acessar os detalhes completos da nota técnica e outros estudos da Fapespa, visite o site oficial da fundação: https://www.fapespa.pa.gov.br/publicacoes.

www.obidos.net.br – Informações Agência Pará