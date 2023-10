Ufopa - Campus de Óbidos outorga grau à Turma de Pedagogia de 2018

No dia 11 de outubro de 2023, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Campus de Óbidos, celebrou a emocionante cerimônia de outorga de grau da Turma de Pedagogia 2018. A solene ocasião foi presidida pela Reitora da UFOPA, Profa. Dra. Aldenize Ruela Xavier, e reuniu um público ilustre que incluiu a direção do Campus, servidores, autoridades locais, acadêmicos, formandos e seus familiares.

O local escolhido para a cerimônia foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Óbidos, onde vinte e um (21) acadêmicos tiveram a honra de receber o tão aguardado título de Licenciados em Pedagogia. Esses jovens são agora os mais novos profissionais da educação formados por essa instituição de ensino renomada. Um dos aspectos mais notáveis da cerimônia foi a inclusão do primeiro estudante indígena a se formar pelo Campus de Óbidos, marcando um passo importante para a inclusão e diversidade na educação.

A noite foi marcada por discursos emocionantes, momentos de recordação e, sobretudo, uma atmosfera de incentivo e celebração. Um dos momentos mais tocantes ocorreu quando uma das acadêmicas, devido a situações atípicas relacionadas à saúde de seus filhos, recebeu seu grau diretamente no Hospital Dom Floriano do município. Essa cerimônia especial e reservada, realizada pela Reitora, simbolizou a dedicação e a superação que muitos estudantes enfrentam ao longo de sua jornada acadêmica.

A direção da Ufopa, Campus de Óbidos, desejou a todos os recém-formados profissionais da educação um futuro repleto de sucesso, inovação e contribuições significativas para a melhoria do sistema educacional e da sociedade como um todo. Esta conquista é um testemunho do comprometimento e da excelência acadêmica da instituição e de seus alunos.

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Ufopa