Paróquia São João Batista, em Faro,  promove Curso de Panificação

A Diocese de Óbidos, através da Paróquia São João Batista, no município de Faro, está promovendo durante o mês de outubro o curso de panificação no sentido de promover capacitação profissional e geração de renda para munícipes Farenses.

Estão participando do curso 30 pessoas de diferentes gêneros e faixas etárias que durante 01 mês divididos em 03 Turnos: Matutino, Vespertino e Noturno, que receberão a capacitação relativa as técnicas de panificação. Segundo a ABIP (Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria), o setor de panificação e confeitaria teve um crescimento nominal de 19,5% - sem descontar a inflação - na análise de janeiro a maio de 2022 frente ao mesmo período do ano anterior.

Considerado um dos maiores mercados nacionais, a indústria da panificação passou por momentos turbulentos durante a pandemia de COVID-19, mas está crescendo e se recuperando em ritmo acelerado. Estima-se que o setor de panificação lucrará US$ 590,54 bilhões em 2028, com o CAGR de 5,12% durante o período de previsão (2021-2028). Em parceria com a MRN a promoção do curso possui a finalidade de formação e organização do setor para o município.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6426-paroquia-sao-joao-batista-em-faro-promove-curso-de-panificacao#sigProId00a5fed998 View the embedded image gallery online at:

Paróquia São João Batista - Faro.