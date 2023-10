Leilão de Animais na Festividade de Santa Terezinha 2023 arrecada mais de 50 mil reais

Óbidos, 22 de outubro de 2023 - A Festividade de Santa Terezinha 2023, em Óbidos, oeste do Pará, chegou ao seu encerramento neste domingo, dia 22, após nove dias de celebrações repletas de atividades para toda a comunidade. Uma das atrações mais aguardadas do evento, o Leilão de Animais, foi um grande sucesso, arrecadando mais de 50 mil reais em recursos para a comunidade local.

Os coordenadores do Leilão de Animais reuniram um total de 23 animais, que foram leiloados com o empenho de Teco, Edsérgio, Magato, Márcio Pinto e uma equipe dedicada que administrou o Leilão, Maranon, Melinda, Aucimário, Civaldo e outros. O leilão aconteceu presencialmente e também contou com a participação via WhatsApp, permitindo que um público amplo tivesse a oportunidade de participar através de lances. O Evento foi transmitido na integra por este site, clique aqui para rever.

O resultado foi muito bom, com os 23 animais leiloados arrecadando um total de R$ 50.480,00. A média de arrecadação por animal foi de aproximadamente R$ 2.194,00, o que demonstra o apoio significativo dos pecuaristas e contribuintes da festividade.

Organizadores da Festividade e do Leilão de Animais

Ao final do leilão, os coordenadores da Festividade de Santa Terezinha, a Professora Oslima Bentes e Washington Cardoso, expressaram profunda gratidão a todos os participantes e colaboradores do evento. Ressaltando que o objetivo principal do leilão era arrecadar recursos para a comunidade de Santa Terezinha, e o resultado superou as expectativas.

A Festividade de Santa Terezinha 2023 foi um grande sucesso, encerando neste dia (22), com missa e atividades culturais no Cliper, reunindo a comunidade em momentos de celebração, solidariedade e arrecadação de fundos para causas locais. O leilão de animais se destacou como uma das principais iniciativas, fortalecendo ainda mais o espírito de união e apoio mútuo entre os moradores do Bairro de Santa Terezinha.

