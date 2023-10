Mangueira da Ladeira do Mercado de Óbidos apresentou problemas e foi derrubada

A última mangueira centenária que ornamentava a famosa Ladeira do Mercado, na Rua Dr. Correa Pinto, em Óbidos, não resistiu aos estragos causados pelo tempo e apresentou problemas de saúde, tornando-se uma ameaça para a comunidade local. Nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, a árvore que há décadas fazia parte do cenário da cidade foi derrubada por servidores da Prefeitura, auxiliados por funcionários da companhia de eletricidade, para evitar um possível desastre.

A Ladeira do Mercado, conhecida por sua beleza, abrigava várias mangueiras majestosas, algumas com mais de 100 anos de história. No entanto, ao longo dos anos, algumas delas tiveram seu destino selado devido ao envelhecimento e problemas de saúde que as tornaram perigosas para a população, com risco de queda iminente, o que poderia representar um perigo para as residências próximas ao Mercado Municipal de Óbidos.

A deterioração das mangueiras centenárias é um problema recorrente, uma vez que essas árvores vivem por muitos anos e estão sujeitas a uma série de fatores que podem comprometer sua saúde ao longo do tempo. No caso dessa última árvore, em particular, estava comprometida devido a um ataque de cupins que corroeu em seu âmago, deixando o interior da árvore completamente oco, conforme foi detectado pelos técnicos ambientais da Secretaria de Meio Ambiente. As imagens seguintes revelam a parte comprometida da mangueira, onde o âmago foi completamente consumido, deixando-a com pouco material lenhoso.

De acordo com as informações disponíveis, a legislação permite a supressão de árvores como essa quando apresentam problemas que as tornam uma ameaça. No entanto, a tradição da Rua das Mangueiras em Óbidos poderá ser preservada, se uma nova mangueira da mesma espécie for plantada no local, dando continuidade à história da cidade e às lembranças que essas árvores centenárias proporcionaram aos moradores locais e visitantes ao longo das décadas.

