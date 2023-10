SANTARÉM: Promotoria Agrária promove reunião para discutir Energia na Região de Várzea

A reunião foi promovida pela Promotoria de justiça Agrária de Santarém com a presença de obidenses.

Santarém - Nesta quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023, a Promotoria de Justiça Agrária de Santarém, II Região Agrária, realizou uma reunião com o objetivo de abordar a questão da Energia Rural na Região de Várzea, no Baixo Amazonas. O evento, sediado na Sala de Multiusos das Promotorias de Justiça de Santarém, reuniu diversas lideranças e autoridades, incluindo representantes de Óbidos.

Dentre os participantes de Óbidos, destacamos a liderança Josana, da comunidade de Amador, localizada no PAE Três Ilhas, e a Prefeitura de Óbidos, representada pelo Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Dr. Roberto Romero. Além disso, representantes da Equatorial Energia e de outros municípios da região estiveram presentes para contribuir com as discussões.

A reunião foi coordenada pela Promotora de Justiça Estadual, Dra. Helena Melo, e teve como objetivo principal a análise das políticas públicas voltadas para o benefício das comunidades rurais nos municípios e na região do Baixo Amazonas, situada no Oeste do Pará.

Um dos temas centrais debatidos durante o encontro foi a questão da energia nas comunidades rurais, com ênfase nas limitações e desafios enfrentados no acesso a uma energia contínua e de qualidade, sobretudo para a população que habita as áreas de várzea.

No que diz respeito às limitações, discutiu-se a instalação de sistemas de placas solares com capacidade de 60 kW nos Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAES), que, embora representem um avanço, ainda são restritos para o uso de alguns aparelhos eletrodomésticos. A população almeja e necessita de energia de qualidade, contínua e acessível para seu desenvolvimento e para contribuir para a melhoria das condições de trabalho e de vida das famílias.

Quanto aos desafios, destacou-se a necessidade de que essas comunidades sejam ouvidas e atendidas pelas autoridades responsáveis pela definição de programas e políticas públicas relacionadas ao setor de energia e saneamento básico. Reconheceu-se que não se trata apenas de remediar as demandas com projetos de eficiência restrita, mas de reconhecer o papel crucial que essas populações desempenham no fornecimento de alimentos para as cidades. Portanto, é imperativo criar condições favoráveis para o fornecimento de energia que possibilitem o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.

A reunião representou um passo significativo na direção de soluções que atendam às necessidades energéticas das comunidades de várzea, bem como na promoção de políticas que considerem o papel essencial dessas populações na economia regional.

Para mais informações sobre o andamento dessas discussões e futuras ações, os interessados podem acompanhar as atualizações no site da Promotoria de Justiça Agrária de Santarém, II Região Agrária.

