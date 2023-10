MRN lança edital para impulsionar ações culturais, educacionais e esportivas no Oeste do Pará

As inscrições começaram no último dia 25 deste mês. A iniciativa é voltada a instituições que têm projeto aprovado em leis de Incentivo Fiscal, publicado no Diário Oficial da União.

A Mineração Rio do Norte (MRN) lançou o Edital de Projetos Incentivados, que visa fortalecer o desenvolvimento de ações culturais, educacionais e esportivas, com foco na melhoria da qualidade de vida e na transformação sustentável das comunidades que a MRN tem interface.

As inscrições já estão abertas e os interessados devem comprovar que trabalham com a execução de projetos incentivados há pelo menos 2 anos. Os projetos devem estar aprovados em leis de Incentivo Fiscal e publicados no Diário Oficial da União (DOU). As iniciativas devem atuar, preferencialmente, em 4 municípios e suas comunidades quilombolas, que possuem interface com a MRN: Faro, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa.

Estão aptos a participar da seleção os projetos que possuem sinergia com as temáticas:

Cultura - Ações que tenham como finalidade promover o amplo acesso do público as seguintes atividades: formação de novos artistas, ao aproximar a atividade artística do processo educativo-cultural; manifestações artísticas e culturais (artes cênicas; artes visuais; cinema e vídeo; literatura e música); valorização, transmissão e difusão e/ou a salvaguarda de bens culturais de natureza imaterial que sejam fundados na tradição paraense/quilombola como expressão de sua identidade cultural e local, como festividades, danças, artesanato.

Educação-Projetos que desenvolvam iniciativas inovadoras em educação que tenham como objetivo promover ações visando a criação de uma cultura voltada para o aprendizado, no âmbito educacional, cultural e profissional, criando condições e incentivando as comunidades envolvidas para que possam elevar o nível de conhecimento e cultura do aprendizado coletivo; suportar as rápidas e contínuas mudanças na sociedade; formar cidadãos para transformar e/ou melhorar os destinos pessoais, regionais e do país e ampliar o processo de inclusão no mercado de trabalho.

Esporte - Desenvolver eventos esportivos comunitários, promovendo a integração social a partir de atividades de lazer, proporcionando melhoria na qualidade de vida, da saúde e educação por meio de práticas esportivas.

A gerente de Departamento em Relações Comunitárias da MRN, Claudia Belchior, destaca a iniciativa como um passo importante em direção a um futuro mais sustentável e colaborativo com as comunidades contempladas no projeto. “É gratificante anunciarmos o lançamento deste edital que reforça o compromisso da MRN com as comunidades da região Oeste do Pará. Com esta iniciativa, estamos investindo em projetos significativos que permitirão o desenvolvimento de ações culturais, educacionais e esportivas que realmente vem fazendo diferença em nossa região de atuação. Estamos ansiosos para ver as propostas inovadoras e transformadoras que surgirão a partir deste edital”, destaca.

O download da ficha de inscrição pode ser feito aqui.

Cronograma do edital (clique aqui para acessar o edital completo):

Inscrições de projetos: 25/10 a 06/11 (não serão aceitos projetos fora do prazo);

Avaliação dos projetos: 08/11 a 15/11;

Comunicação dos projetos selecionados: 20/11;

Envio dos recibos de mecenato para aporte: até 20/12;

Realização dos aportes: Após a assinatura do respectivo Contrato de Patrocínio e até o último dia útil do ano de 2023.

FONTE: Comunicação/MRN