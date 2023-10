Desastre Ecológico: Forte Seca causa a morte de toneladas de peixes no Igarapé do Paru em Óbidos

ÓBIDOS, 26 de outubro de 2023 - Uma tragédia ambiental atinge a região amazônica, mais precisamente o município de Óbidos, onde toneladas de peixes morreram devido a uma forte estiagem que assola a região oeste do Pará. O Igarapé do Paru, um dos principais recursos hídricos da comunidade, está sendo o palco de uma cena devastadora, a mortandade de peixe, que iniciou nesta quarta-feira, dia 25 de outubro.

O Presidente da Colônia de Pescadores Z-19 de Óbidos, Emerson Canto, recebeu uma denúncia alarmante sobre a mortandade de peixes e rapidamente organizou uma equipe para verificar a situação. Ao chegarem no Igarapé do Paru, na tarde desta quinta-feira, dia 26, eles se depararam com uma cena de desoladora: uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros da margem do igarapé coberta por peixes mortos.

Emerson Canto descreveu a situação como um desastre ecológico sem precedentes, causado pela grande seca que afeta Óbidos e toda a Amazônia. "É angustiante testemunhar a perda de vida aquática em uma escala tão massiva. Esses peixes não apenas sustentam nossas comunidades ribeirinhas, mas também desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico da região," declarou Canto.

Vídeo da mortandade de Peixe no Igarapé do Paru....

A seca intensa que assola a Amazônia tem impactado severamente os recursos hídricos, levando a uma diminuição drástica do nível das águas nos rios e igarapés. Como resultado, a concentração de oxigênio nos corpos d'água diminui, tornando o ambiente insustentável para a vida dos peixes. Além disso, a falta de chuvas prejudica a reprodução e migração dessas espécies, agravando ainda mais a situação.

A comunidade local está devastada com as perdas, uma vez que a pesca é uma fonte vital de alimento e subsistência. Autoridades ambientais, devem mobilizar esforços para enfrentar essa crise e buscar soluções de curto e longo prazo para lidar com os efeitos devastadores da seca na região.

Espera-se que essa tragédia ecológica sirva como um alerta para a necessidade de medidas de conservação mais rigorosas e um plano de gestão sustentável dos recursos naturais da Amazônia. À medida que a seca persiste, a região enfrenta um desafio crescente para proteger sua biodiversidade única e as comunidades que dependem dela.

Por João Canto

www.obidos.net.br – Vídeos e informações Emerson Canto