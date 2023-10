Casamento Comunitário reúne 154 casais para duas celebrações em Óbidos

Óbidos - Um dos eventos mais aguardados do ano em Óbidos, o Casamento Comunitário, está prestes a unir 154 casais em uma celebração que promete ficar marcada na memória de todos. Com o apoio da Prefeitura de Óbidos e em parceria com o Governo do Pará, o evento será realizado em duas cerimônias, nos dias 27 e 29 de outubro, em locais distintos, com a participação de casais da cidade, Flexal, Vila Curumu e Comunidade Matá.

No dia 27 de outubro, 27 casais darão o grande passo em direção à vida a dois no Distrito do Flexal. Enquanto isso, a cidade de Óbidos se prepara para a emocionante celebração de 127 casais no dia 29 de outubro. A cerimônia religiosa e civil na zona urbana acontecerá na encantadora Praça da Cultura, com início marcado para as 19h. No Flexal, o evento terá lugar na Igreja Assembleia de Deus.

O prefeito Jaime Silva e a primeira-dama Alice terão a honra de serem os Padrinhos do Casamento, e, com sua bênção, os casais selarão o compromisso perante Deus e a sociedade. Cada casal terá a oportunidade de compartilhar esse momento especial com até seis convidados, tornando a celebração ainda mais calorosa e envolvente.

Além da cerimônia em si, o evento do Casamento Comunitário reserva uma surpresa adicional para os casais sortudos de Óbidos. Haverá um sorteio de lua de mel, oferecendo a oportunidade para cinco casais do município desfrutarem de uma escapadela romântica após a cerimônia.

O Casamento Comunitário em Óbidos é uma iniciativa da Prefeitura, realizada através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Governo do Pará. Um evento que celebra o amor, a união e a solidariedade, fortalecendo os laços entre os cidadãos e tornando a cidade de Óbidos ainda mais especial.

O clima de amor e celebração está no ar, e a cidade de Óbidos se prepara para esse momento único. Com 154 casais prontos para dar um passo significativo em suas vidas, o Casamento Comunitário promete ser uma festa memorável e emocionante para todos os envolvidos. Que o amor continue a florescer em Óbidos e que esses casais desfrutem de uma vida repleta de felicidade e realizações.

www.obidos.net.br