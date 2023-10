Em Óbidos, Cemitério São João Batista passou por limpeza e manutenção para o Dia de Finados

Óbidos, 27 de outubro de 2023 - Com a chegada do Dia de Finados no próximo dia 2 de novembro, a cidade de Óbidos está se preparando para receber milhares de visitantes no seu cemitério, que anualmente se enchem de pessoas prestando homenagens a seus entes queridos. Para garantir a melhor experiência possível aos visitantes, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), realizou os serviços de limpeza e manutenção no Cemitério São João Batista.

O destaque da ação foi no Cemitério São João Batista, único da cidade de Óbidos, que recebeu uma atenção especial. Os serviços de limpeza e manutenção tiveram início no dia 23 de outubro e foram concluídos nesta sexta-feira, dia 27. A equipe da Seurbi trabalhou arduamente para garantir que o local estivesse impecável e seguro para os visitantes.

Os moradores de Óbidos e aqueles que vêm de outras localidades poderão agora contar com o cemitério bem cuidado e pronto para receber as homenagens no Dia de Finados. A ação visa proporcionar maior conforto e tranquilidade para as famílias que desejam visitar os túmulos de seus entes queridos nesse momento especial.

Com essas medidas, Óbidos se prepara para celebrar o Dia de Finados de forma digna e respeitosa, honrando aqueles que partiram e oferecendo um ambiente adequado para as homenagens que os obidenses desejam prestar a seus entes queridos.

Galeria de Fotos....



