ÓBIDOS: Praia da Cabeça do Padre recebe trabalho de limpeza

Óbidos, Pará - Nesta sexta-feira, 28 de outubro de 2023, a Praia do Porto de Cima, mais conhecida como "Cabeça do Padre," presenciou uma transformação notável. Equipes da Secretaria de Infraestrutura da cidade de Óbidos uniram esforços para realizar um trabalho de limpeza que resultou na remoção de uma quantidade significativa de lixo que havia se acumulado nas areias da praia.

O objetivo principal dessa iniciativa foi restaurar a beleza natural da Praia da Cabeça do Padre, que tem atraído cada vez mais visitantes locais devido ao surgimento de uma ponta de pedra que se estende em direção ao Rio Amazonas, por conta da seca. Durante a ação, uma grande quantidade de resíduos foi retirada, incluindo vidros quebrados, papéis, plásticos, ferro, madeira e outros detritos que prejudicavam a paisagem e representavam um risco ambiental.

A intervenção de limpeza ocorreu nas proximidades do monumento histórico da "Cabeça do Padre", um local de grande relevância cultural para a cidade de Óbidos.

Embora a limpeza de praias seja uma responsabilidade do poder público, é fundamental que todos assumam a responsabilidade pela manutenção da limpeza de nossa cidade. Aqui estão algumas dicas para ajudar a manter a Cidade de Óbidos limpa:

Descarte Adequado: Sempre utilize lixeiras apropriadas para descartar seu lixo, reciclando materiais quando possível.

Evite Jogar Lixo nas Praias: Não jogue lixo no chão ou na areia da praia. Mantenha a praia limpa, levando seu lixo com você e depositando no lugar adequado.

Ações de Limpeza: Una-se a eventos e iniciativas de limpeza da comunidade para contribuir ativamente para a conservação do meio ambiente.

Educação Ambiental: Ensine, aprenda e compartilhe informações sobre a importância da preservação do ambiente com amigos e familiares.

A Praia da Cabeça do Padre é um tesouro natural de Óbidos, e a colaboração de todos é essencial para manter esse local deslumbrante e seguro para as futuras gerações. Vamos fazer a nossa parte para garantir que a beleza de nossa cidade e suas praias seja preservada.

