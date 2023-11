Cemitério Israelita de Óbidos é tombado como Patrimônio Histórico Municipal

Na terça-feira, 07 de novembro, Óbidos, no Pará, testemunhou um evento histórico com a cerimônia de Tombamento do Cemitério Israelita como Patrimônio Histórico Municipal. Este é o primeiro tombamento oficial do tipo no estado paraense e foi promovido pelo Centro Israelita do Pará.

Jaime Belicha, presente na cerimônia, expressou sua emoção com o registro histórico: "O Secretário de Cultura confirmou que o tombamento é o primeiro no livro do tombo do município, tornando-se assim um ato histórico tanto para a comunidade quanto para Óbidos."

A solenidade contou com a presença de outros representantes da Comunidade Judaica do Pará e do Amazonas, além do prefeito Jaime Silva, vereadores, autoridades religiosas e convidados. O Cemitério Israelita de Óbidos agora se destaca como o primeiro a ser reconhecido como patrimônio histórico no Estado do Pará.

Iana Pinto, ao refletir sobre a importância do tombamento, ressaltou: “Quando conseguimos resgatar nossos valores históricos, espirituais, religiosos, e promover a cultura da paz, estamos promovendo o respeito aos nossos antepassados. Isso vai além de uma simples inauguração; é um resgate da memória em busca de um novo futuro.”

O tombamento representa não apenas um marco para a comunidade judaica, mas também para Óbidos, reconhecendo a relevância da contribuição do povo judeu no desenvolvimento econômico, humano e social do município e da região amazônica. Em 2023, o Centro Israelita do Pará celebra seus 200 anos de organização da comunidade.

O prefeito Jaime Silva expressou sua gratidão à comunidade judaica: “A comunidade judaica contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico, social e até político de Óbidos. Temos muito a agradecer a esse povo antigo que, ao longo dos anos, tem deixado sua marca positiva em muitos países ao redor do mundo.”

O tombamento do Cemitério Israelita de Óbidos representa não apenas o reconhecimento do passado, mas também um compromisso com a preservação e celebração da rica herança cultural e histórica da comunidade judaica na região. Este é um passo significativo na valorização da diversidade e na construção de um futuro mais inclusivo para Óbidos e para o Pará como um todo.

