Programa social contribui com a conservação patrimonial, em Juruti

Com educação e cultura, um novo projeto envolve os jovens em experiências práticas em prol do desenvolvimento profissional e da conservação cultural da cidade.

O Programa de Educação Patrimonial é desenvolvido há 16 anos em Juruti. Executado pela Scientia Consultoria Científica, tem como propósito oferecer capacitação, formação e oficinas à comunidade de forma simples e didática, que promova envolvimento e aprendizagem em prol da conservação patrimonial e cultural da cidade. Andrea Viana, foi umas das que passaram pela oficina e conta como foi essa experiência “Dirigir esse projeto foi bom para cada um de nós, cada um teve sua experiência prática”, destaca ela.

O projeto Multilinguagens é uma experiência piloto, que formou uma equipe de jovens locais para a produção de um documentário com o objetivo de contar uma parte da história de Juruti através de vozes que retratam memórias da construção do patrimônio material e imaterial da comunidade. O monitor Reinaldo Nascimento reforça a importância do apoio da Alcoa para tais iniciativas: “A Alcoa sempre esteve apoiando esses trabalhos, inclusive eu sou oriundo de um outro trabalho de educação patrimonial, o “Projeto Memórias de Rua”. Sempre há a preocupação em preservar a memória local e preservar os nossos atores sociais, a memória deles e o que eles têm para falar do que já aconteceu até aqui sobre a história do nosso município”, ressalta.

O compartilhamento dessas experiências que acompanham o crescimento e o desenvolvimento da cidade, conta a história da criação do maior símbolo cultural do município hoje, o Festribal, uma festa que celebra a conservação da vida e cultura dos povos originários, como pontua Bia Albuquerque “O documentário foi baseado em entrevistas com várias pessoas daqui de Juruti mesmo, os moradores mais antigos.”

A aprendizagem prática e teórica que o projeto oferece é muito rica e inclusiva, os participantes têm acesso a equipamentos profissionais para as oficinas, como afirma Vitor Santos: “Tive contato com tais equipamentos que eu nunca pude imaginar controlar, eu participei da equipe do áudio e tem que ter todo aquele cuidado com o monitoramento pra ter uma boa captação de áudio, e realmente foi uma experiência muito boa”. A atividade oportunizou a vivência do trabalho de uma equipe de audiovisual, voltado para a linguagem documental, considerando de forma específica todas as etapas de uma produção.

Envolver os jovens na experiencia prática em prol do desenvolvimento profissional e da conservação cultural é um desafio, e o Programa de Educação Patrimonial realiza tal ação de forma transversal. Um exemplo em que educação e cultura, andam juntas na missão de fortalecer as raízes e histórias da comunidade.

O vídeo está disponível para acesso das redes sociais: Facebook Alcoa Juruti e Youtube Scientia.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6480-programa-social-contribui-com-a-conservacao-patrimonial-em-juruti#sigProIdc235da9c98 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/Alcoa