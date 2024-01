Projeto Rede Amazônia +Conectada entrega computadores e internet em Juruti/Pará

Mais de 160 famílias de 12 comunidades foram selecionadas na primeira etapa do programa e devem receber internet via fibra paga por um ano e formações online gratuitas.

A equipe do programa Rede Amazônia +Conectada iniciou a primeira fase do projeto que levará internet e formação profissional para o interior do Pará. Ao todo, 12 comunidades do município de Juruti receberam um kit com computador e acessórios - headphone e mouse sem fio - que vão auxiliar nos estudos online. As entregas foram realizadas durante todo o mês de dezembro.

Para a seleção das primeiras comunidades, foram considerados perfis aderentes aos critérios estabelecidos pelo programa, e estes seguiram para etapa de entrevista e validação dos dados informados para então chegar à lista final dos participantes.

Neste ano estão previstas duas novas fases de inscrição e serão selecionadas novas comunidades.

Além de levar equipamentos e internet, o programa Rede Amazônia +Conectada irá disponibilizar formações digitais gratuitas para os participantes. Logo após receber o computador, a pessoa tem acesso a uma página na qual pode fazer a inscrição em mais de 100 cursos nas áreas de letramento digital, educação, empregabilidade e empreendedorismo. Os cursos têm previsão de início em janeiro de 2024, sem número máximo de matrículas por casa.

"O Rede Amazônia +Conectada é um programa que está sendo desenvolvido há 3 anos. Ficamos muito felizes em ver o início da concretização deste trabalho. Isso está sendo possível graças ao time e aos parceiros locais, líderes e membros da comunidade que participam, além de outras organizações apoiadoras que estão conosco na realização deste sonho”, comentou Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.

A Amazônia é uma região com grande potencial econômico e social, mas que também enfrenta muitos desafios. A conexão de moradores da região à internet pode contribuir para a superação de algumas questões, ao oferecer oportunidades de educação por meio da inclusão digital, além de apoiar o desenvolvimento sustentável.

De acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a conexão à internet pode aumentar a renda de uma pessoa em até 20%. Além disso, um estudo do Banco Mundial mostrou que a internet pode ajudar a reduzir a pobreza em até 2,2%.

“Está sendo muito gratificante para mim e para comunidade receber o projeto Rede Amazônia +Conectada. Tenho certeza de que meus filhos e toda juventude da comunidade terão mais conhecimento para que futuramente possam ingressar na carreira profissional”, destacou Cleusa Santos, moradora da comunidade São Pedro, que é uma das participantes do projeto.

O programa Rede Amazônia +Conectada é apoiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e realizado pelo Grupo +Unidos, com a colaboração da Alcoa, apoio educacional da EBAC, Microsoft e Trench Rossi Watanabe e parceria institucional da Dell Technologies, Instituto Juruti Sustentável ( IJUS), J-Pal e Conecta Amazônia Ltda.

Comunidades receberam Computadores conectadoa a Internet

“Esses investimentos são um passo na direção certa para fornecer capacitação e oportunidades econômicas para as comunidades na Amazônia. Essas oportunidades também incentivam as comunidades a manter a floresta em pé e conservar a biodiversidade na região. Como todos sabemos, a conexão à Internet é crucial para fortalecer os laços globais e incentivar o acesso a oportunidades educacionais, particularmente aos jovens. Estou muito feliz que a USAID e o Mais Unidos estão cooperando neste esforço importante e oportuno." disse Félix Aponte González, adido de meio ambiente da USAID

O principal objetivo do programa é fornecer conectividade, equipamentos e capacitação digital para pessoas com dificuldade ou falta de acesso à Internet e computadores. Até o final do projeto, 500 casas devem ser contempladas e ao menos 2.000 pessoas terão acesso a cursos de capacitação para o mercado de trabalho.

Sobre o Grupo +Unidos: O Grupo +Unidos é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. A instituição nasceu em 2008, visando estabelecer a conexão entre empresas, poder público e missão diplomática americana para ampliação de oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Trabalhamos há 15 anos fomentando o investimento social privado colaborativo para apoiar iniciativas voltadas à educação, empregabilidade e formação tecnológica com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável. Para saber mais sobre o programa, acesse: https://www.maisunidos.org/amazoniamaisconectada/

Sobre a USAID: A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) é uma das principais agências de desenvolvimento do mundo, desempenhando um papel fundamental como ator catalisador, buscando impulsionar resultados significativos. Seu trabalho é dedicado a melhorar vidas, fortalecer comunidades e fomentar a democracia, bem como promover o desenvolvimento sustentável nos países onde atua. Saiba mais em: https://www.usaid.gov

Sobre a EBAC: A EBAC é uma instituição de ensino inovadora, que oferece mais de 150 cursos online, com foco em educação continuada e desenvolvimento de competências profissionais nas áreas de Design, Software, Programação & Data, Marketing, Audiovisual, Moda, Games e Negócios, além de uma série de iniciativas que preparam o aluno para a inserção no mercado de trabalho.

Sobre a Alcoa: Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio no Brasil, a Alcoa pratica há 58 anos um modelo de mineração responsável, com sustentabilidade, que respeita o equilíbrio entre produção, preservação do meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua. Seu propósito de transformar potencial em progresso verdadeiro para colaboradores, clientes e comunidades move o trabalho nas três unidades produtivas (Poços de Caldas-MG, São Luís-MA e Juruti-PA), nos três escritórios (São Paulo, Poços de Caldas e Belém) e também nas quatro usinas hidrelétricas (Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito). A empresa investe ainda em projetos que modificam a indústria do alumínio rumo a um futuro mais sustentável, o que permite que as unidades atuem como indutoras do desenvolvimento social, econômico e ambiental nas comunidades onde estão presentes. Saiba mais em: https://www.alcoa.com/brasil/

Sobre o IJUS: O Instituto Juruti Sustentável (IJUS), reconhecido como Organização de Utilidade Pública pelo Governo do Estado, é um espaço público permanente de diálogo, debate e ação coletiva entre seus associados e a sociedade em geral, que visa contribuir para o desenvolvimento sustentável de Juruti e entorno. O Instituto tem por escopo, também, apoiar financeiramente ações, projetos e programas, reembolsáveis ou não reembolsáveis que integrem aspectos sociais, humanos, econômicos e ambientais, através do Fundo Juruti Sustentável (FUNJUS). Saiba mais: https://ijus.org.br/

FONTE: Comunicação/Alcoa