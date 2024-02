FanFest do Carnapauxis 2024: Uma fusão de gêneros musicais no Fobódromo

Evento teste para o maior carnaval de rua da Amazônia teve como atrações as Bandas “Lazer” e “Forró Di Luxo”.

Na noite de terça-feira, 06, em Óbidos, oeste do Pará, aconteceu a Festa dos Visitantes. O evento teste da estrutura oficial do Carnapauxis 2024 contou com apresentação de artistas locais e regionais.

A programação foi realizada pela empresa TuView, responsável pela estrutura do evento, e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Óbidos.

O Prefeito Jaime Silva, destacou a mega estrutura contratada para o Carnapauxis 2024, enfatizando o investimento do município para apresentar à população o maior carnaval de todos os tempos na terra do Mascarado Fobó.

“Nós trouxemos pra cá uma estrutura diferente esse ano, uma estrutura à altura do nosso carnaval. Esperamos que a nossa população e visitantes aproveitem o maior carnaval da região com paz, amor e muita alegria. Estamos preparados para receber todos os foliões que já conhecem a nossa festa, e quem ainda não conhece, venha pra Óbidos conhecer a festa do Mascarado Fobó e a alegria contagiante do povo obidense”, disse o prefeito.

Na festa dos visitantes uma fusão de gêneros musicais agradou o público que lotou o "Fobódromo". O show ficou por conta das bandas Lazer de Óbidos eForró Di Luxo de Santarém.

A primeira-dama de Óbidos, Alice Silva, que também trabalha diretamente na coordenação do Carnapauxis, enfatizou o esforço do município em proporcionar à população uma estrutura diferenciada, destacando a relevância da maior expressão cultural obidense.

“O carnaval é do povo e nossa gente sabe fazer uma festa digna de todo esse reconhecimento. Esse ano a estrutura está maravilhosa, algo nunca visto no Carnapauxis. E a gente procurou fazer o melhor para a nossa população e para as pessoas que estarão visitando a nossa cidade, então assim, nós enquanto governo, fizemos um grande esforço para proporcionar o melhor para a nossa gente. Pela importância cultural do Carnapauxis, é oportuno apresentar toda essa estrutura gigantesca e demonstrar que Óbidos possui um dos melhores carnavais do norte do país”, afirmou, Alice.

A estrutura de palco esse ano, chama atenção pela sua imponência com mais de 11 metros de altura e 26 metros de largura, o “Palco Mundi” já foi utilizado em grandes shows nacionais como dos cantores Gustavo Lima, Manu Batidão, Joelma, João Gomes, entre outros.

“Hoje nós já podemos fazer uma avaliação de como o Carnapauxis 2024 será um sucesso, obviamente, tudo isso é resultado de um trabalho arrojado do prefeito Jaime Silva, que está entregando um evento brilhante e com uma grande estrutura. A festa dos visitantes é também uma oportunidade de testar todos os equipamentos para o grande Carnapauxis, que esse ano, vem muito forte. Parabéns ao nosso prefeito Jaime, por todo o empenho. Agora é desejar um Carnapauxis com muito sucesso, paz, brilhantismo e muita alegria para a nossa população obidense”, finalizou, Luiz Carlos Queiroz, secretário de Cultura de Óbidos.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6712-fanfest-do-carnapauxis-2024-uma-fusao-de-generos-musicais-no-fobodromo#sigProId6401fffb68 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário/Ascom-PMO