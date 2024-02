Paixão de Cristo: Grupo Teatral Kauré realizou lançamento oficial do espetáculo em Santarém

O Grupo Teatral Kauré realizou nesta sexta-feira (23) em Santarém, o Lançamento Oficial da Paixão de Cristo 2024. O evento aconteceu no Theatro Victória, no centro da cidade e contou com a presença da direção geral, elenco e parceiros do espetáculo teatral, que é considerado um dos maiores eventos do Oeste do Pará.

Na ocasião, foram apresentados o cartaz oficial e os integrantes da direção. A coordenação abordou também as mudanças na apresentação para este ano e os detalhes de como devem ocorrer a seleção de atores para o fechamento do elenco de apoio, além dos ensaios e toda a preparação para mais uma edição.

Paixão de Cristo

Uma das mais tradicionais encenações durante a Semana Santa, o Espetáculo Teatral Paixão de Cristo acontece em Santarém há mais de 38 anos. Em 2023, contou com 300 integrantes, incluindo atores, técnicos, cenógrafos, figurantes e equipe de apoio, reunindo na Praça Tiradentes um público estimado de 5 mil pessoas.

O espetáculo agrega o que há de melhor na produção teatral da cidade, contribuindo diretamente e na difusão das artes cênicas em Santarém, colocando em evidência o potencial e a qualidade dos artistas da nossa cidade.

Grupo Teatral Kauré

Há 26 anos em atividade, o Grupo Kauré tem marcado seus espetáculos com elementos da vida amazônica e proteção ao meio ambiente com intensas atividades voltadas para o teatro e cinema, formando gerações de atores e produtores que enriquecem o cenário cultural da Pérola do Tapajós.

Foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) com a Comenda Nossa Senhora de Nazaré em 2017, e pela Associação Comercial de Santarém (ACES), com a comenda Wilson Fonseca de 2022.

Galeria de fotos.....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6739-paixao-de-cristo-grupo-teatral-kaure-realizou-lancamento-oficial-do-espetaculo-em-santarem#sigProId6415e4c024 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Por Weldon Luciano