ÓBIDOS: Comunidade Andirobal celebra o XXIV Festival da Castanha

Na quinta-feira, 14 de março, a comunidade de Andirobal, situada no município de Óbidos, deu início às festividades do XXIV Festival da Castanha. Este evento, que já se tornou uma tradição na região, celebra não apenas a riqueza gastronômica da Castanha-do-Pará, mas também ressalta o papel crucial que este produto desempenha na economia local.

A abertura do festival foi marcada por uma cerimônia calorosa, que contou com a presença do secretário de cultura do município, Luiz Carlos Queiroz, e do secretário adjunto Gracivaldo Andrade. Juntos, eles prestigiaram o evento que, neste ano, completa 24 anos de atividade cultural ininterrupta.

Abertura do 24º Festival da Castanha.

O ponto alto da noite foi o tradicional jantar dos castanheiros, momento em que os protagonistas dessa história, aqueles que dedicam suas vidas à coleta da castanha, foram homenageados e celebrados.

Além da vertente gastronômica, o Festival da Castanha oferece uma programação diversificada que inclui atividades culturais e esportivas, promovendo o entretenimento e a integração entre os moradores e visitantes. Desde apresentações musicais até competições esportivas, há opções para todos os gostos e idades.

Durante os próximos dias, a comunidade de Andirobal continuará envolta nessa atmosfera festiva, que culminará no próximo sábado, 16 de março. É um momento de celebração não apenas da castanha, mas também da cultura e da identidade local, reforçando os laços comunitários e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da região.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6800-obidos-comunidade-andirobal-celebra-o-xxiv-festival-da-castanha-2#sigProId52f496438c View the embedded image gallery online at:

Fonte: Comunicação/PMO