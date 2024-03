Em Óbidos, alunos da Vila União do Curumu são os primeiros a receber kits escolares na zona rural

Na oportunidade, a Prefeitura de Óbidos fez o repasse de materiais permanentes para a Escola Municipal Fernando Guilhon.

Seguindo o cronograma de entrega dos kits escolares para os alunos matriculados na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou 391 kits para os alunos da Escola Municipal Governador Fernando Guilhon, da Vila União do Curumu, distante cerca de 26 km da sede do município.

O evento realizado na tarde de sexta-feira (15), na sede do Esporte Clube Mirim, foi integrado às ações do projeto “Mês da Mulher”, que levou diversos serviços e atendimentos para o Curumu, das áreas de saúde, educação e assistência social.

Os kits escolares, além de beneficiar crianças e adolescentes da Vila, também serão entregues para os alunos que residem nas comunidades São João, Irmãos Unidos e Fé em Deus, na região do Ramal das Varas; e Paraná Maria Tereza, área de várzea do município.

A secretária de Educação, Zilda Bentes, lembrou do desafio que foi planejar a entrega dos kits na zona rural, onde estão localizadas 80 escolas, divididas em 22 polos de educação.

“Pra nós é muito gratificante começar a entrega dos kits escolares na zona rural pela Vila Curumu, onde temos um polo educacional com grande demanda de alunos. Essa fase das entregas vai nos exigir bastante, devido às dificuldades de logística para chegar com os carregamentos em algumas comunidades da zona rural, mas nenhum aluno ficará sem o seu kit escolar, esteja ele onde estiver. Esse é um pedido do prefeito Jaime Silva que vamos cumprir”, garantiu a secretária de Educação de Óbidos.

Camila Figueira, mãe de alunas do Pré-II e 1° ano do Ensino Fundamental na Escola Fernando Guilhon, disse que os Kits animam os alunos e representam uma economia significativa para ela e a família.

“É de fato uma ajuda que a gente recebe. Tudo é custo, né? Eu tenho duas crianças e por isso viemos lá da comunidade Irmãos Unidos [região do Ramal das varas] para receber esses materiais. Tudo que vem é bem-vindo e com esses materiais sendo doados a gente já economiza”, disse Camila que aguardava na fila com as filhas para receber os kits.

Cada kit entregue contém um caderno de matéria, lápis, caneta, régua, borracha, apontador, tesoura, cola branca, caixa de lápis de cor grande, estojo, uma bolsa estilo academia, uma garrafinha para colocar água, e uma camisa do uniforme escolar padrão da rede municipal de ensino.

Materiais permanentes

Durante o evento, a Semed fez o repasse de materiais permanentes, que vão auxiliar nas atividades das escolas do polo Curumu, entre os itens entregues estão: quadros de vidro, fogões industriais de 2 e 6 bocas e ventiladores de parede.

“Essa política essencial para os nossos alunos, foi pensada exatamente de forma ampla, não só com a entrega dos kits escolares, mas também, com a entrega de materiais permanentes que vão melhorar os trabalhos das escolas do polo aqui do Curumu. O prefeito Jaime Silva reconhece que cada vez mais, precisamos melhorar os equipamentos das nossas escolas, investir na formação dos nossos professores, porque só assim avançaremos com a nossa educação. Hoje é um dia de muita felicidade para todos nós”, ressaltou a primeira-dama, Alice Silva.

A programação de entrega dos kits escolares, foi marcado pelo sorteio de brindes entre as mulheres e por palestras e atendimentos com profissionais de psicologia e fisioterapia.

Galeria de Fotos...



FONTE: Comunicação/PMO Por: Érique Figueirêdo