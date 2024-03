ÓBIDOS: Famílias em vulnerabilidade social recebem cestas básicas da Prefeitura

Com recursos próprios, o município mantém política de desenvolvimento e assistência social e garante alimento para a população.

Na quinta-feira, 14, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), iniciou a entrega de mais de 200 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social, atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I e II.

A entrega simbólica foi realizada no Espaço José Cornélio, no bairro de Santa Terezinha. Com recursos próprios, a prefeitura mantém a política de desenvolvimento e assistência social com alimentação de qualidade, garantindo comida na mesa da população. Além dos itens da cesta básica, as famílias receberam também um frango congelado, como explica o secretário adjunto da Semdes, Igor Ewerton Vasconcelos.

“Isso é mais um compromisso do governo do prefeito Jaime Silva, que investe incansavelmente na assistência Social. Nós temos um prefeito que apoia essa causa. Hoje, estão sendo beneficiadas essas famílias que são atendidas diariamente pelos nossos CRAS I e II. Além dos itens alimentícios que vem na cesta, o kit conta também com um frango que, certamente, vai ajudar a socorrer essas famílias que muitas vezes estão em situação de fome ou enfrentando dificuldades financeiras”, disse.

As famílias beneficiadas participam de programas como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de estarem inscritas no CadÚnico, e são atendidas diariamente por assistentes sociais, através dos CRAS I e II. Esse público também recebe duas vezes por mês legumes, verduras e frutas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), gerido pela equipe da Semdes.

As ações fazem grande diferença em famílias como a de Luciana Vieira, que ao receber a cesta de alimentos agradeceu a gestão municipal.

“Essa ajuda chega em boa hora pra gente. Em casa eu sou pai e mãe dos meus filhos, essa cesta básica já vai nos ajudar muito, eu agradeço a todos os envolvidos nesta boa ação”, agradeceu.

Interior

As cestas básicas também serão entregues para famílias da zona rural, que enfrentam dificuldades com alimentação ou estão em vulnerabilidade social.

O Prefeito Jaime Silva acompanhou a entrega dos alimentos, e destacou o empenho da gestão para garantir a continuidade dos programas de assistência social e a promoção do desenvolvimento das famílias por meio de serviços da Central do Empreendedor.

“Esta ação faz parte de um programa municipal que nós temos de benefício eventual, onde a gente identifica as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social mais acentuada e realizamos este tipo de inciativa para dividir com essas pessoas um pouco dos recursos do município. A nossa preocupação não é apenas promover a assistência social, mas também, de incentivar a geração de emprego, renda e empreendedorismo para o nosso povo por meio do SINE e da própria Central do Empreendedor. Então, é um conjunto de fatores que a Semdes faz que são de grande relevância para o desenvolvimento do nosso município e é dessa forma, olhando a todos, que nós vamos construir uma cidade melhor”, ressaltou o prefeito.

FONTE: Comunicação/PMO