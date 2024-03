ÓBIDOS: Prefeitura realiza entrega de recursos da Lei Paulo Gustavo para o setor cultural e audiovisual

Os recursos financeiros destinam-se para 10 projetos no audiovisual e 14 prêmios nas demais áreas da cultura.

Em cerimônia realizada nesta terça-feira, 19, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), fez o repasse de recursos financeiros para os projetos e prêmios contemplados nos editais 003/2023 – Audiovisual; e 004/2023 – Demais Áreas da Cultura.

O auditório da Casa de Cultura ficou lotado com a presença dos fazedores e fazedoras de cultura do município, que foram agraciados com o incentivo.

O prefeito Jaime Silva, participou do evento e parabenizou os artistas das mais variadas áreas do setor cultural, que inscreveram projetos nos editais e foram contemplados com o aporte financeiro.

“Estamos felizes em poder proporcionar esse momento aos nossos fazedores de cultura dos mais variados seguimentos em nosso município. É um momento de valorização das pessoas que fazem cultura em Óbidos. Nós gostaríamos que mais pessoas fossem contempladas, é importante que os segmentos culturais e os agitadores culturais estejam organizados para não perderem as oportunidades. Estamos cumprindo com a nossa obrigação, distribuindo para nossos artistas aquilo que lhe é de direito, que é um reconhecimento não só por parte do governo federal, mas também pelo município que organiza para que este recurso chegue até o setor cultural”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Gama Queiroz, lembrou do comprometimento da gestão municipal na organização financeira, até chegar a esse momento de valorização do trabalho cultural desenvolvido no município.

“Isso é o resultado de um trabalho coletivo, pois, esse recurso não seria possível de entrar nos cofres públicos se as contas do município não estivessem em dias. Graças a isso estamos culminando esse momento com os recursos da Lei Paulo Gustavo, contemplando os proponentes que tiveram seus projetos aprovados tanto no audiovisual quanto nas demais áreas da cultura”, enfatizou Luiz.

Foram contemplados 10 projetos para produções audiovisuais e salas de cinema; e 14 prêmios nas demais áreas da cultura nas categorias: mestres da cultura popular “folias de santos”, compositores e músicos, artistas plásticos e artesanato.

A professora e fazedora de cultura, Maria do Carmo Canto Gomes, destacou a importância do apoio financeiro para os projetos do segmento artístico no município.

“Todos nós que trabalhamos em arte necessitamos destes incentivos para que nós possamos fazer os nossos trabalhos. A maioria dos artistas de Óbidos dedicam-se 100% para a arte, e eu fico muito feliz de ver que eles estão sendo contemplados. O gestor está de parabéns junto com sua equipe por nos incentivar”, disse a professora.

O recurso

O município de Óbidos foi contemplado com R$453.837,43 por meio da Lei complementar 195/2022 Lei Paulo Gustavo, disponibilizou por meio do edital 03/2023 – Audiovisual, o valor de R$ 322.996,12; e no edital 04/2023 – Demais Áreas da Cultura, foi disponibilizado o valor de R$ 130.841,32.

FONTE:Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário