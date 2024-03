Obras da nova Base Fluvial Candiru em Óbidos já está com 70% dos serviços concluídos

Equipamento vai fortalecer as ações desenvolvidas pelos órgãos do Sistema de Segurança na malha fluvial do município de Óbidos.

A obra da nova Base Fluvial Integrada da Segurança Pública já está com 70% dos serviços concluídos e em breve será mais um reforço da segurança pública no Estado para fortalecer as ações desenvolvidas pelos órgãos do Sistema de Segurança na malha fluvial do município de Óbidos. Esta é a segunda Base Fluvial a ser entregue pelo Governo do Estado e será denominada de “Candiru”. A obra, executada por meio da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), conta com o investimento de mais de R$8.265,49 de reais.

“A Base Candiru” já existiu e foi desativada há quase 20 anos. Ela funcionava no município de Óbidos onde havia um trabalho integrado das polícias, juntamente com os órgãos ambientais, porém, acabou sendo desativada. Então, atendendo ao pedido da população local, que sempre clamou pelo seu retorno, especialmente, para atender as necessidade de segurança pública na região, o Governo do Pará investiu para a retomada deste projeto. A entrega da obra deve acontecer até o final deste semestre. “Até o final deste semestre, estaremos entregando a nova Base “Candiru”, atendendo à solicitação da comunidade, que sabe que muitas das drogas que adentram no Brasil e que percorre pelo Rio Amazonas, tem na malha fluvial de Óbidos, uma das principais rotas do tráfico”, explicou o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado.

O titular da Segup destaca ainda que a motivação estratégica da instalação da Base “Candiru”, na região de Óbidos, tem como objetivo combater a criminalidade, em uma das principais rotas de tráfico de drogas no território Paraense.

“Óbidos é o único ponto do Rio Amazonas que se consegue visualizar, de uma margem a outra, absolutamente todas as embarcações que trafegam vindas do estado do Amazonas. Em razão dessa região ser muito estratégica, é necessário e fundamental que exista um ponto de fiscalização na malha fluvial da localidade, que vem sendo utilizada de forma criminosa, e nesse ponto faremos a instalação dessa que será a segunda base fluvial integrada da segurança, onde nossas equipes apreenderam mais da metade das drogas computadas no ano de 2023 e que sempre desponta como um das principais rotas de passagem das drogas, pois obrigatoriamente a droga vinda da Colômbia e Bolívia pelo corredor do Rio Amazonas passa por esse região”, pontuou Ualame Machado.

Execução - A obra da Base “Candiru” está sendo realizada em duas frentes de serviço, sendo uma delas em Belém com a construção naval da obra, que contempla o flutuante principal, ou seja, com toda a sua estrutura física montada, além dos flutuantes intermediários que auxiliarão na sua sustentação na área fluvial, e ainda, as passarelas articuladas que darão acesso até a Base, tanto para as embarcações quanto para a parte terrestre. A outra frente está sendo realizada no município de Óbidos com a fundação da área fluvial, onde a base será fixada, bem como, com a construção no entorno da base onde dará acesso pela via terrestre, com a construção de um terminal de acesso.

Fonte: Agência Pará