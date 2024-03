Aprendizagem e Tecnologia: Comunidade Capiranga ganha sala de Informática, em Juruti

Alunos e moradores da comunidade Capiranga, em Juruti, no oeste do Pará, passam a ser beneficiados por uma sala de informática. As novas instalações com climatização e equipamentos de ponta devem revolucionar o ensino de crianças e adolescentes, além de potencializar a conectividade no interior da Amazônia. A localidade, que possui aproximadamente 70 famílias, agora pode se conectar com o mundo através da internet de qualidade.

A estrutura foi construída para ser um espaço comunitário de uso coletivo, devidamente equipado com mobiliário e 7 computadores, permitindo também que comunidade possa promover capacitação profissional através de cursos e participar de reuniões virtuais. O planejamento prevê a realização de cursos com a presença de um instrutor.

“Vai atender a nossa juventude, que hoje está cursando o ensino médio, a juventude que também está cursando o ensino fundamental e as pessoas adultas que devem participar dos cursos. É um aprendizado muito grande e uma preparação para o mercado de trabalho. Como professor pretendo adquirir conhecimentos e aperfeiçoar-me cada vez mais”, destaca Paulo Dias, que é professor e um dos beneficiados pelo projeto.

Sala de Infromática da Comunidade Capiranga

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é parceiro desta iniciativa, sendo o responsável pela certificação do curso profissionalizante de operador de máquina. Para a Instituição, a sala de informática na comunidade Capiranga é um marco por oferecer qualificação profissional de forma remota.

“Nossas certificações são de reconhecimento nacional, sendo o SENAI uma instituição de reconhecimento também na América Latina. Além de trazer a qualificação da mão de obra, os alunos serão certificados com validade em todo o território nacional, comprovando a qualificação recebida”, ressalta Ana Francisca Santos, representante do SENAI em Juruti.

Acordo

A Sala de Informática faz parte do compromisso firmado pela Alcoa como parte do Plano de Compensação Socioambiental referente aos impactos do acidente ambiental ocorrido em dezembro de 2020, cumprindo os termos acertados com a comunidade e a Associação das Comunidades da Região de Juruti Velho (Acorjuve). Capiranga é a segunda comunidade a ser beneficiada. Em junho de 2023, a comunidade Jauari recebeu uma sala semelhante.

“O projeto representa muito para a comunidade, sendo a oportunidade de ter a educação e a informática chegando sem que os alunos precisem sair da comunidade. Que eles possam utilizar o espaço da melhor forma, adquirindo conhecimento e obtendo melhorias para a comunidade, através da educação”, conclui Bárbara Almeida, Gerente de Relacionamento Institucional da Alcoa em Juruti.

Fonte: Comunicação/ALCOA