Iniciou em Óbidos o 3º Fórum das Mulheres do Baixo Amazonas

O município de Óbidos, situado no coração do Baixo Amazonas, foi o palco escolhido para sediar o 3º Fórum das Mulheres do Baixo Amazonas, um evento marcante que teve início na tarde desta quinta-feira, 21 de março. Mulheres de todos os cantos da região se reuniram para discutir um tema crucial: "Gênero e Clima: Impactos interseccionais".

A cerimônia de abertura, que contou com a presença de líderes de diversos movimentos sociais, representantes de conselhos de direitos, a Igreja Católica, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público do Pará (MPPA), o Ministério das Mulheres e a Prefeitura de Óbidos, marcou o início deste importante evento.

O evento que está acontecendo na Boate Styllus, no Bairro do Centro de Óbidos, é uma iniciativa do MPPA, através do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nierac) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), com o apoio de diversos parceiros, incluindo a Prefeitura Municipal e organizações da sociedade civil.

Mesa de abertura do Fórum das Mulheres em Óbidos

O objetivo principal do fórum é fortalecer os laços de solidariedade e cooperação entre as mulheres da Amazônia Ocidental do Pará, enfatizando seu papel na construção de um futuro sustentável e justo para todos.

Carmem Foro, da Secretaria Nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, destacou a importância da articulação das mulheres para impulsionar políticas que abordem questões como violência, emprego e, especialmente, a crise climática.

A promotora de Justiça Lílian Braga, principal articuladora do fórum, ressaltou o compromisso de envio de uma carta ao final do evento, reivindicando políticas públicas adequadas às necessidades das mulheres da região.

No primeiro dia de debates, mais de 400 participantes se envolveram ativamente, discutindo temas como "Justiça Climática: um desafio para as mulheres amazônicas". A programação incluiu grupos de trabalho e encerrou com uma noite cultural, evidenciando a diversidade e a riqueza cultural da região.

O prefeito Jaime Silva expressou seu compromisso em sediar esse evento significativo e reafirmou o empenho de Óbidos em contribuir com as propostas e soluções emergentes desse fórum crucial para a mulheres da região.

O 3º Fórum das Mulheres do Baixo Amazonas continua sua missão de promover a voz e os direitos das mulheres, destacando seu papel vital na busca por um mundo mais justo e sustentável.

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Comunicação/PMO

PROGRAMAÇÃO DO DIA 22/03 (Sexta-feira)

08h00 às 08h30 – Credenciamento

08h30 às 09h30 – Mesa de Debate. Tema: “ser mulher exige cuidado”

09h30 às 10h00 – Cafezinho/Debate

10h00 às 12h00 – Mesa de Debate. Tema: “ser mulher cuidando das mudanças do clima e a sobrevivência da família”

12h00 às 14h00 – Almoço

14h00 às 15h30 – Mesa de Debate. Tema: “ser mulher é ocupar os lugares onde se planeja a vida”

15h30 às 16h00 – Cafezinho/Debates

16h00 às 17h00 – Mesa de Debate. Tema: “ser mulher é ser feliz”

17h00 – Encerramento e eventos culturais locais.