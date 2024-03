As ações de combate ao Aedes aegypti estão sendo intensificadas em Óbidos

As autoridades de saúde de Óbidos, no oeste do Pará, estão intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Nesta sexta-feira, 22 de março, órgãos da Prefeitura, em colaboração com o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), realizaram um mutirão de limpeza no Bairro Bela Vista.

O mutirão teve como objetivo conscientizar os moradores sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito e a importância de manter a limpeza de quintais e terrenos baldios. Isabela Taketomi, coordenadora da ação, destacou a importância do recolhimento de lixo e entulhos como parte essencial da prevenção contra o Aedes aegypti.

Essas ações conjuntas envolvendo várias secretarias municipais são uma resposta eficaz à situação da dengue a nível nacional. Rui Lima, secretário em exercício da Seurbi, enfatizou o compromisso da gestão em combater a proliferação do mosquito, garantindo a limpeza dos bairros e a remoção de materiais descartados inadequadamente pelos moradores.

Após o mutirão no Bairro Bela Vista, a próxima ação está programada para ocorrer no Bairro de Fátima, no sábado (23), com os mesmos serviços de orientação e limpeza.

Entretanto, mesmo com esses esforços, a Secretaria de Saúde divulgou a confirmação de um novo caso de dengue em Óbidos. Trata-se de um caso importado, proveniente do município vizinho de Alenquer. A paciente está sendo monitorada pelas autoridades de saúde locais.

Até o momento, Óbidos registrou 3 casos de Dengue, 2 casos de Chikungunya e 4 casos de Zika vírus somente este ano. O município permanece em estado de alerta em relação às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e à necessidade de combater a proliferação do mosquito.

Essas medidas visam garantir a saúde e o bem-estar da população obidense diante dos desafios enfrentados no controle dessas doenças transmitidas pelo vetor.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6816-as-acoes-de-combate-ao-aedes-aegypti-estao-sendo-intensificadas-em-obidos#sigProId32b455a623 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Ascom/PMO