ÓBIDOS: Defesa Civil intensifica monitoramento em áreas de risco por conta das fortes chuvas

Acompanhamento está sendo feito em pelo menos 5 áreas pela cidade.

Com a chegada do período chuvoso, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Óbidos, intensificou as vistorias nas áreas de risco, atendendo as chamadas da população.

De acordo com dados da Defesa Civil, nos últimos três dias, foi registrado um volume de 124,2mm de chuvas que atingiram o município, localizado no oeste do Pará.

Monitoramento

Embora não tenha registrado ocorrências graves, o órgão tem intensificado as ações de monitoramento em pelo menos cinco áreas de risco localizadas na cidade, devido ao período chuvoso. O acompanhamento vem sendo feito na área do Porto de Cima (Centro da cidade), em obras, próximo à AABB (bairro de Santa Terezinha); no bairro Perpétuo Socorro, nas Travessas 4 e 5.

Bairro da Cidade Nova

A equipe também acompanhou nas últimas horas a situação da Rua da Cabanagem no bairro São Francisco e de parte da Rua Lauro Sodré, que está em obras – entre os bairros Cidade Nova e Fátima.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Jamerson Amaral, explicou a forma como o trabalho vem sendo prestado à população.

“Os monitoramentos estão sendo feitos através de visitas ‘in loco’ pelos agentes de defesa civil, com o objetivo de prevenir e resguardar vidas, e com o apoio da Secretaria de Infraestrutura que tem direcionado, sempre que necessário, uma força-tarefa com maquinários e servidores para a recuperação das áreas mais afetadas”, disse Jamerson.

Erosão próximo a AABB

Prevenção

Durante o evento adverso de chuvas fortes, a coordenadoria municipal de Proteção e Defesa Civil, orienta a população sobre cuidados importantes de prevenção.

“A orientação que nós queremos passar para a população é que se mantenha em local seguro até que a chuva passe. Evite atravessar ruas inundadas, pois você pode ficar preso em águas rápidas. Não tente atravessar áreas de alagamentos a pé ou de carro. É importante que o usuário retire eletrônicos dá tomada e não use o celular junto ao carregador. E algo muito importante: evite ficar ao ar livre ou perto de encostas e procure um local seguro”, alertou o coordenador.

Ouvidoria

A população pode entrar em contato com a Ouvidoria da Prefeitura de Óbidos para tirar dúvidas ou comunicar algum sinistro em decorrência das chuvas intensas, por meio do contato (93) 99115-8259.

Galeria de fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6883-obidos-defesa-civil-intensifica-monitoramento-em-areas-de-risco-por-conta-das-fortes-chuvas#sigProId6a0a7d5ab5 View the embedded image gallery online at:

Por: Marcos Cantuário/Ascom/PMO