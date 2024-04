Equipe do Projeto "A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia" visita Creche Cruz de Malta em Brasília

Na última semana, a Creche Cruz de Malta, localizada em Brasília, teve a honra de receber a equipe do projeto "A Força das Mulheres e Crianças da Amazônia", uma iniciativa da Diocese de Óbidos em parceria com a Associação Beneficente Emaús. O encontro, contou com a participação do Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, teve como objetivo principal a troca de experiências entre projetos sociais coordenados pela Igreja Católica.

Representantes do Instituto Cruz de Malta se reuniram com a equipe do projeto para compartilhar conhecimentos e discutir estratégias para o fortalecimento de comunidades vulneráveis na região amazônica. Frei Vicente, líder da equipe administrativa da entidade e Ministro Conselheiro da Embaixada da Ordem Soberana de Malta no Brasil, também esteve presente na reunião.

O Instituto Cruz de Malta é uma Entidade Beneficente de Assistência Social ligada à igreja católica, com foco na Educação Básica e Creche. Atualmente, em parceria com o Governo do Distrito Federal e credenciado pela Secretaria de Estado de Educação, o Instituto atende 1.202 crianças oriundas de famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação integral com atividades pedagógicas, cinco refeições diárias e acompanhamento nutricional.

O projeto "A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia", liderado por Dom Bernardo Johannes, busca fortalecer mulheres e crianças na região, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços essenciais como saúde, educação e geração de renda. O encontro em Brasília foi uma oportunidade de compartilhar ideias e fortalecer o compromisso com o serviço pastoral e comunitário.

Essas iniciativas demonstram o compromisso da igreja católica e de organizações sociais em promover o desenvolvimento humano e a inclusão social, especialmente em áreas remotas e vulneráveis como a Amazônia. O intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os participantes certamente contribuirá para o fortalecimento e expansão desses importantes projetos em prol das comunidades mais necessitadas.

