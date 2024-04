Óbidos: A Festividade de N.S. de Lourdes iniciou com a tradicional Procissão do Círio

Na noite desta sexta-feira, dia 19 de abril, teve início a tão aguardada Festividade de Nossa Senhora de Lourdes em Óbidos, com a Procissão do Círio, que partiu da Catedral de Sant'Ana. Fiéis de toda a cidade acompanharam o percurso pelas ruas da cidade até a histórica Igreja de Nossa Senhora de Lourdes.

Após a chegada da imagem da santa, uma comovente Santa Missa foi celebrada pelo Padre Adalberto Santos, reunindo a comunidade em oração e devoção.

A comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, que integra a Paróquia de Sant'Ana, terá uma programação festiva intensa até o dia 21 de abril. De acordo com a programação, celebrações diárias acontecerão na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, sempre às 19h, culminando com uma celebração especial no domingo, dia 21, às 8h.

Os moradores de Óbidos e devotos de Nossa Senhora de Lourdes estão convidados a participar desses momentos de fé e devoção, enriquecendo assim a tradição religiosa e cultural da cidade.

